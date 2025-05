Δεν υπήρξε παρεξήγηση ανάμεσα στους οδηγούς της Scuderia Ferrari μετά το τέλος του αγώνα στο Μαϊάμι, όπως υποστήριξε ο Μονεγάσκος.

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μαϊάμι, ο Σαρλ Λεκλέρ βρισκόταν στην έβδομη θέση με τη σκληρή γόμα ελαστικών, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ακριβώς πίσω του με τη μεσαία γόμα, η οποία ήταν ταχύτερη. Ο Βρετανός ζήτησε από την ομάδα να του επιτρέψει να περάσει τον Μονεγάσκο για να κυνηγήσει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Η Ferrari καθυστέρησε σημαντικά να δώσει την εντολή αλλαγής θέσεων, γεγονός που προκάλεσε την απογοήτευση του Χάμιλτον. Όταν τελικά του επετράπη να περάσει, δεν κατάφερε να πλησιάσει τον Αντονέλι καθώς έφθειρε πολύ τα ελαστικά του και η ιταλική ομάδα αποφάσισε να επαναφέρει τις θέσεις.

Not our day in Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/pPrlUTbfnx