Τρίτη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για τον Αυστραλό οδηγό της McLaren, η οποία έφθασε εύκολα στο 1-2.

Η καταιγίδα και οι κεραυνοί για τα οποία έκαναν λόγο οι μετεωρολογικές προγνώσεις δεν εμφανίστηκαν ποτέ κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μαϊάμι. Αφού δεν υπήρξε λοιπόν κανένα απρόοπτο με τον καιρό, η McLaren επιβεβαίωσε σε έναν ακόμα αγώνα την κυριαρχία της.

Ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε την τέταρτη φετινή του νίκη σε έξι αγώνες και τρίτη συνεχόμενη. Κάτι που είχε να πετύχει οδηγός της McLaren από το 1998, με τον Μίκα Χάκινεν. O 24χρονος Αυστραλός φαντάζει πλέον ως το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, έχοντας βαθμολογικό προβάδισμα 16 βαθμών.

Ακολούθησε ο Λάντο Νόρις, που συμπλήρωσε το 1-2 για την McLaren. Μαζί τους ανέβηκε στο βάθρο ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ενώ ο κάτοχος της pole, Μαξ Φερστάπεν, δεν είχε την ταχύτητα για κάτι καλύτερο από την 4η θέση.

Εντυπωσίασε η Williams, με τον Άλεξ Άλμπον να τερματίζει στην 5η θέση και τον Κάρλος Σάινθ στην 9η. Αντίθετα απογοήτευσε η Ferrari, καθώς ο ρυθμός της SF-25 αρκούσε μόλις για το 7-8 με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λούις Χάμιλτον.

