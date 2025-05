Η ιταλική ομάδα βρέθηκε σε μία ιδιαίτερα άβολη θέση στον αγώνα του Μαϊάμι και έκανε τη ζωή των οδηγών της αρκετά δύσκολη.

Ο πιο δύσκολος αγώνας της στη φετινή σεζόν της Formula 1 αποδείχθηκε το Grand Prix Μαϊάμι για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα ήταν απογοητευτικά αργή στην πίστα και τερμάτισε τον αγώνα στις θέσεις 7 και 8, έχοντας το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο σε ρυθμό αγώνα.

Δεν ήταν όμως μόνο ο κακός ρυθμός της που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Not our day in Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/pPrlUTbfnx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 4, 2025

Οι εντολές που άργησαν να δοθούν

Μετά την μοναδική αλλαγή ελαστικών ο Λιούις Χάμιλτον είχε τη μεσαία γόμα ελαστικών και ο Σαρλ Λεκλέρ στη σκληρή γόμα ελαστικών. Ο Βρετανός κάλυψε διαφορά άνω των 4 δευτερολέπτων από τον teammate του που έδινε μάχη με τον Κάρλος Σάινθ μέσα σε δύο γύρους.

Όταν πέρασαν τον οδηγό της Williams στον 34ο γύρο o Χάμιλτον όντας εμφανώς ταχύτερος ζήτησε να τον αφήσει ο Λεκλέρ να περάσει για να κυνηγήσει να κερδίσει κι άλλες θέσεις ενώ τα ελαστικά του είχαν ακόμη τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση.

Τα μηνύματα εκνευρισμού του Χάμιλτον

Στον 36ο γύρο ο Χάμιλτον είπε στη Ferrari: «Καίω τα ελαστικά μου», ενώ ήταν πίσω από τον Λεκλέρ.

Στον 37ο γύρο ο Χάμιλτον είπε: «Αυτή δεν είναι καλή ομαδική δουλειά».

Στον επόμενο γύρο τους θύμισε τι έγινε σε προηγούμενο αγώνα: «Στην Κίνα έκανα στην άκρη όταν ήμουν σε άλλη στρατηγική», με τον αρχιμηχανικό του να του απαντά πως πήραν την απόφαση να αλλάξουν θέσεις. O Χάμιλτον του απάντησε: «Να κάνετε και διάλλειμμα για τσάι».

Στο τέλος εκείνου του γύρου ο Λεκλέρ δέχθηκε εντολή να αφήσει τον Χάμιλτον, όμως ο Βρετανός είχε υπερθερμάνει τα ελαστικά του και τα είχε φθείρει στον ακάθαρτο αέρα του teammate του.

best radio message of the season so far is from sir lewis hamilton😭 #MiamiGP pic.twitter.com/vCvJbc10gR — 𝓬𝓱𝓵𝓸𝓮⁴⁴ ⸆⸉ (@xtorturedchloe) May 4, 2025

Τα παράπονα του Λεκλέρ

Στον 42ο γύρο ο Λεκλέρ όντας στα 1,5 δλ από τον Χάμιλτον κι ενώ πλησίαζαν τον Αντονέλι είπε στην ομάδα του: «Έχω κολλήσει στον ακάθαρτο αέρα».

Στον 47ο γύρο ανέφερε: «Έχω υπερθερμάνει τα ελαστικά μου», ενώ ήταν στο δευτερόλεπτο από τον Χάμιλτον.

Στον 51ο γύρο η Ferrari έδωσε εντολή στον Χάμιλτον να δώσει και πάλι τη θέση στον Λεκλέρ, ενώ ήταν στα 2,2 δλ από τον Αντονέλι. Ο Βρετανός τον άφησε να περάσει στον 52ο γύρο και η διαφορά από τον οδηγό της Mercedes ανέβηκε στα 3 δευτερόλεπτα. Έτσι έχασαν πολύτιμο χρόνο και δεν μπόρεσαν ποτέ να απειλήσουν τον Ιταλό.

Ο Χάμιλτον μάλιστα μέσα στα νεύρα του όταν τον ενημέρωσαν για τη διαφορά από τον Σάινθ απάντησε με σαρκαστικό ύφος: «Θέλετε να τον αφήσω κι αυτόν να περάσει»;

💥La radio de Hamilton cuando le notifican que Sainz está detrás



Ingeniero: " Sainz a 1,4 segundos"



Hamilton: "¿Queres que lo deje pasar también?" pic.twitter.com/0SpkL0sBGs — Polo F1 (@poloformula) May 4, 2025

Πέρα από την κακή αγωνιστική της κατάσταση, η Ferrari πρέπει να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις μάχες των οδηγών της στην πίστα.

