O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στις μάχες που έδωσε στον αγώνα του Μαϊάμι, για τις οποίες δέχθηκε κριτική από τον Λάντο Νόρις.

Παρά την επίτευξη της pole position στο Grand Prix Μαϊάμι, o Μαξ Φερστάπεν, δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από θέση ισχύος όμως στους 57 γύρους που ακολούθησαν έμεινε πίσω από τις McLaren των Όσκαρ Πιάστρι-Λάντο Νόρις και τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ.

Παρά την έλλειψη ρυθμού ο παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε σκληρές μάχες με τους Πιάστρι και Νόρις. Ο Βρετανός ωστόσο να του άσκησε κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη μεταξύ τους μονομαχία.

A chaotic Race in Miami comes to a close 🤯



Max showed grit with some epic battles to land P4. Yuki stayed sharp, finishing in the points once again.



🏁 PIA, NOR, RUS, Max 👊, ALB, ANT, LEC, HAM, SAI, Yuki 🫶#F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/lDwE15SU8r