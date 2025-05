O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάτι εναντίον της ομάδας του για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Μαϊάμι.

Η Scuderia Ferrari τα έκανε όλα λάθος στο Grand Prix Μαϊάμι. Από το κακό στήσιμο της SF-25 στην κακοδιαχείριση των οδηγών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, τα μηνύματα από την ενδοεπικοινωνία μεταξύ του pitwall και των οδηγών προκάλεσαν αναταραχές στο εσωτερικό της Scuderia.

O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης στο Μαϊάμι, μιας και τερμάτισε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ στην 8η θέση. Τα μηνύματα στον ασύρματο με τον αρχιμηχανικό του έγιναν αντικείμενο συζήτησης και δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων μετά το τέλος του αγώνα στο Μαϊάμι

