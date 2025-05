Μία Mercedes-AMG GT στα χρώματα της ομάδας F1 του... Πιτ και του Ίντρις

To σπορ coupe των 585 ίππων φέρει τα χρώματα της APXGP, η οποία εμφανίζεται στην ταινία «F1» που θα βγει τον Ιούνιο στους κινηματογράφους.

Οι Σόνι Χέιζ (Μπραντ Πιτ) και Τζόσουα Πιρς (Ντέιμσον Ίντρις) συνθέτουν το οδηγικό δίδυμο της APXGP, της ενδέκατης ομάδας στην ταινία «F1» που θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο του Grand Prix Μαϊάμι η Mercedes-Benz παρουσίασε την συλλεκτική έκδοση της AMG GT.

Grit, glory, and the race in between. Buckle up for the new Mercedes-AMG GT 63 APXGP EDITION. As seen in the new movie, "F1". Only in cinemas, JUNE.#F1 #AMG #MercedesAMG #Formula1 #APXgp #F1Movie #F1TheMovie pic.twitter.com/T1ujmYQPbN