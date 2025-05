Περιχαρής ήταν ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 για την επιστροφή του στο βάθρο σε Grand Prix μετά από το Μπαχρέιν.

Έχοντας έναν εξαιρετικό αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes κατάφερε να πάρει την 3η θέση πίσω από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις στο Grand Prix Μαϊάμι και να ανέβει στο βάθρο. Ο Βρετανός επωφελήθηκε από το δεύτερο Virtual Safety Car, πέρασε τον Μαξ Φερστάπεν και έμεινε μπροστά του.

Μετά τον τερματισμό, ο Ράσελ ήταν ανακουφισμένος με το αποτέλεσμά του, μιας και τις προηγούμενες ημέρες δυσκολευόταν ιδιαίτερα στην αμερικανική πίστα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το βάθρο. Όλο το τριήμερο δυσκολευόμουν και ήμουν ένα βήμα πίσω από τους υπόλοιπους. Τη στιγμή που έπρεπε πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα», είπε ο Ράσελ.

Για τη μάχη του με τον Φερστάπεν στο δεύτερο μισό του Grand Prix, o οδηγός της Mercedes δήλωσε: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τον Φερστάπεν πίσω σου. Ήμουν πολύ ήρεμος και ένιωσα πολύ καλά στο μονοθέσιο και κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου».

Ο Ράσελ ανέβηκε για τέταρτη φορά στο βάθρο σε έξι Grand Prix της Formula 1 στο 2025.

