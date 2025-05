Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Τζέντα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο έκτος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μαϊάμι, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτω. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 57 γύρων που ακολουθεί.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε την τρίτη φετινή του pole position. Δίπλα του θα έχει τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος θέλει να κάνει το δύο στα δύο αυτό το τριήμερο.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντονέλι και δίπλα του θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Ιταλός της Mercedes ψάχνει το πρώτο βάθρο της καριέρας του, ενώ ο Αυστραλός της McLaren θέλει να αυξήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Max, Lando, Kimi 💪



Three teams represented in the top three 🤩#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/dlaAAaiVNk