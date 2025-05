Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε την ανεπίσημη πρώτη ημέρα του έκτου αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 και είχε την καλύτερη δικαιολογία γι’ αυτό.

Δεκαεννιά οδηγοί της Formula 1 βρέθηκαν στην πίστα του Μαϊάμι την Πέμπτη για να συμμετάσχουν στις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση. Ο έκτος αγώνας της φετινής σεζόν γίνεται στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και στην πρώτη ανεπίσημη ημέρα απών ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός, ο οποίος δεν φημίζεται για την αρέσκειά του να δίνει συνεντεύξεις και να κάνει δηλώσεις στην κάμερα ή στον Τύπο, είχε την καλύτερη δικαιολογία για να απουσιάσει την Πέμπτη από την πίστα.

Όπως ανακοίνωσε η Red Bull Racing, o Φερστάπεν άργησε να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ καθώς περίμενε τη γέννηση του πρώτου του παιδιού μαζί με τη σύντροφό του, Κέλι Πικέ. Το ζεύγος είχε ανακοινώσει πως περιμένει το πρώτο του παιδί στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2024.

