Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται για πρώτη φορά στο 2025 στις ΗΠΑ και το σιρκουί πόλης του Μαϊάμι.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 2-4 Μαΐου. Ο αγώνας είναι ο υπ' αριθμόν 6 στο 2025 και πρώτος εκ των τριών που θα πραγματοποιηθούν φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τους άλλους δύο σε Τέξας και Λας Βέγκας να βρίσκονται στο τέλος της σεζόν.

Τι ισχύει στα GP με Αγώνες Σπριντ

Το Grand Prix Μαϊάμι θα είναι το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, κάτι που σημαίνει πως μας περιμένει άπλετη δράση και τις τρεις ημέρες.

Την Παρασκευή μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Αγώνα Σπριντ. Το Σάββατο το πρωί (τοπική ώρα) η δράση ξεκινάει με το Σπριντ και λίγες ώρες μετά θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

Γνωρίστε την πίστα του Μαϊάμι

Το σιρκουί του Μαϊάμι εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2022. Έχει μήκος 5.412 μέτρα, αποτελείται από 19 στροφές και διαθέτει τρεις ζώνες DRS. Στον Αγώνα Σπριντ οι οδηγοί θα διανύσουν 19 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 57 γύρους.

Το Grand Prix Μαϊάμι έχει δύο νικητές στη σύντομη ιστορία του. Ο πρώτος είναι ο Μαξ Φερστάπεν με δύο νίκες, ενώ ο Λάντο Νόρις έχει μία, αυτή του 2024. Το ρεκόρ πίστας έχει ο Ολλανδός της Red Bull Racing στο 1:29,708.

Στο κυνήγι των McLaren

Η McLaren Racing έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν έχοντας κερδίσει τα τέσσερα από τα πέντε πρώτα Grand Prix. Το πλεονέκτημά της ωστόσο είναι εύθαυστο όπως είδαμε στη Σαουδική Αραβία. Ο Μαξ Φερστάπεν με μία καλοστημένη Red Bull RB21 μπορεί να γίνει απειλή τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στον αγώνα της Κυριακής.

Τόσο η Ferrari όσο και η Mercedes ψάχνουν λύσεις ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές και να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι της νίκης. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τη δυναμική της ιταλικής ομάδας, η οποία κέρδισε το πρώτο σπριντ στη σεζόν με τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει με άνεση την πρώτη θέση στην Κίνα.

He protecc 🛡️

He attacc ⚔️



But most importantly



K-Mag will fight on EVERY part of the tracc #F1 #MiamiGP @HaasF1Team @KevinMagnussen pic.twitter.com/ngvRgVeczD — Formula 1 (@F1) April 28, 2025

Τα ελαστικά του GP Μαίάμι

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Μαϊάμι. Μένει να δούμε εάν η επιλογή πιο μαλακών γομών σε σχέση με το 2024 θα έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να κάνουν πάνω από μία αλλαγή ελαστικών. Το σίγουρο είναι πως το ρεκόρ πίστας θα απειληθεί.

The @f1miami is the first of three to be held in the United States this year, as has been the case since 2023, with the Floridian round joining the calendar in 2022, a few months after Jeddah made its debut. Read more about it here 👉https://t.co/MGKmNe83BM #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/GpDLZys5m3 April 28, 2025

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα

To GP Μαϊάμι θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έκτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE για τις κατατακτήριες σπριντ, τον Αγώνα Σπριντ, τις κατατακτήριες δοκιμές και το Grand Prix της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Μαϊάμι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 2 Μαΐου

19:30-20:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:30-00:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 23:15)

Σάββατο 3 Μαΐου

19:00-20:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 19:40)

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 22:40)

Κυριακή 4 Μαΐου

23:00 – Αγώνας (LIVE 22:30)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τους δύο πρόσφατους αγώνες της F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία και όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com