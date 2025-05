Ο Γερμανός πρώην οδηγός αγώνων της Formula 1 τόνισε πως ο οδηγός της McLaren Racing πρέπει να αποδείξει πως έχει θέση σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό.

Ο Λάντο Νόρις ξεκίνησε τη φετινή σεζόν της ως το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Τον τίτλο αυτόν, τον επιβεβαίωσε με μία κυρίαρχη εμφάνιση στο Grand Prix Αυστραλίας, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Μία σειρά από λάθη τον έχουν περιορίσει σε μέτρια αποτελέσματα και μετά από έξι αγώνες βρίσκεται στη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, 16 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Στον Αγώνα Σπριντ του Μαϊάμι κατάφερε να κερδίσει έχοντας τη βοήθεια του Αυστροκινήτου Ασφαλείας, όμως στον αγώνα της Κυριακής στην αμερικανική πίστα τερμάτισε 2ος πίσω από τον Αυστραλό

Ready to head to Miami 😍

Ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota στη Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ, αναφέρθηκε στο Backstage Boxengasse podcast στον Νόρις ξεκινώντας από το ανεπίτρεπτο λάθος που έκανε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας.

«Έκανε λάθος, αλλά για εμένα το ήθελε υπερβολικά πολύ. Τέτοια ατυχήματα μπορούν να συμβούν, όμως δεν πρέπει να γίνονται όταν μάχεσαι για το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα αλλά φαίνεται να έκανε λάθος εκεί», ανέφερε ο Γερμανός.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮