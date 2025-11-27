Ο Βρετανός ανησυχεί για την ταχύτητα της MCL39, καθώς στους τελευταίους αγώνες έχει χάσει όποιο πλεονέκτημα είχε στο μεγαλύτερο μέρος του 2025.

Στους τελευταίους αγώνες της Formula 1 παρατηρείται ένα φαινόμενο που δεν είχαμε συνηθίσει πριν την καλοκαιρινή διακοπή. Αυτό δεν είναι άλλο από τις μη κυρίαρχες εμφανίσεις της McLaren Racing στα Grand Prix.

Η άνοδος της Red Bull Racing και ως ένα βαθμό της Mercedes-AMG σε συνδυασμό με την αδυναμία των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να παίρνουν σταθερά καλά αποτελέσματα έχουν αλλάξει την εικόνα του πρωταθλήματος.

Ο Νόρις ανησυχεί

Μπορεί να έχει κερδίσει δύο αγώνες στα τελευταία τρία Grand Prix, όμως ο Λάντο Νόρις βλέπει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Ο Βρετανός πιστεύει πως η προσέγγιση της ομάδας του έχει επηρεάσει το ρυθμό αγώνα.

«Τελευταία έχουμε βελτιώσει εμφανώς την απόδοσή μας στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά την ταχύτητά μας στον αγώνα. Ακόμη και στη Βραζιλία, είχαμε εξαιρετικό ρυθμό στον έναν γύρο, αλλά ο Μαξ ήταν ξανά πιο γρήγορος στον αγώνα. Κάτι παρόμοιο συνέβη κι εδώ: χθες ήμασταν εξαιρετικοί, απίστευτα δυνατοί, αλλά σήμερα δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο», είπε

Ο Βρετανός κατέληξε πως η ομάδα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά τι έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες: «Θα αναλύσουμε τι έχει διαφοροποιηθεί πρόσφατα και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ενόψει Κατάρ».

Καμία ελπίδα νίκης στο Λας Βέγκας

Ο Νόρις τόνισε ότι ακόμη κι αν δεν είχε κάνει λάθος στην εκκίνηση του αγώνα στο Λας Βέγκας, η έκβαση του αγώνα πιθανότατα δεν θα άλλαζε:

«Ακόμη κι αν έβγαινα από τη στροφή 1 μπροστά, δεν πιστεύω ότι θα κερδίζαμε σήμερα. Ο Μαξ έχει δίκιο: ήταν σκληρή μάχη, αλλά εγώ έκανα τη ζωή μου δύσκολη από την αρχή. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχαμε τον ρυθμό», ανέφερε πριν ανακοινωθεί ο αποκλεισμός του από τα αποτελέσματα.

Ο Βρετανός εξήγησε επίσης ότι, ακόμη και όταν διαχειριζόταν καλύτερα τα ελαστικά, ο Φερστάπεν συνέχιζε να απομακρύνεται: «Ακόμη κι όταν θεωρούσα ότι είχα κρατήσει τα ελαστικά σε καλύτερη κατάσταση, πίεζα στο φουλ και ο Μαξ εξακολουθούσε να ανοίγει τη διαφορά».

