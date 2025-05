Σε έναν αγώνα που έγιναν σχεδόν όλα, ο Λάντο Νόρις είδε την τύχη να του χαμογελά και η McLaren έκανε το 1-2.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Μαϊάμι, ο δεύτερος της χρονιάς στο έκτο φετινό grand prix, ήταν επεισοδιακό πριν από το ξεκίνημά του και ανατρεπτικό στο τέλος του, με τον Λάντο Νόρις να επιστρέφει στις νίκες εκεί που ξεκίνησαν όλα πριν από ένα χρόνο.

Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με καθυστέρηση σε βρεγμένη πίστα και ολοκληρώθηκε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας με τα μονοθέσια να φορούν σλικ ελαστικά, ο Νόρις ήταν γρήγορος αλλά και τυχερός. Ο Βρετανός της McLaren εκμεταλλεύτηκε άριστα την εμφάνιση του SC τρεις γύρους πριν από το τέλος και πήρε την πρώτη θέση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος τελικά τερμάτισε στη 2η θέση.

Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος εκτέλεσε άψογα τη στρατηγική της Ferrari, καθώς ήταν από τους πρώτους που άλλαξαν από τα ενδιάμεσα σε σλικ ελαστικά. και πήρε την 3η θέση.

LAP 13/18 Contact in the pit lane for Verstappen! Meanwhile, Sainz has a puncture out on track!

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση αλλά πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί βγαίνοντας το pit stop συγκρούστηκε με τον Αντονέλι. Έτσι ευνοημένος από τις περιστάσεις ήταν ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams, που πήρε την 4η θέση, μπροστά από τους Ράσελ, Στρολ, Λόσον και Μπέρμαν.

Ο εντυπωσιακός χθες Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes τερμάτισε εκτός βαθμών, όπως και ο Φερστάπεν. Το SC βγήκε στο 15ο γύρο μετά τη σύγκρουση του Λόσον με τον Αλόνσο.

LAP 15/18



SAFETY CAR



Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car