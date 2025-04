Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα του MotoGP στη Χερέθ και πήρε την παρθενική του νίκη μπροστά από τον εκπληκτικό Φάμπιο Κουατραραρό.

To Grand Prix Ισπανίας, το πέμπτο στο φετινό πρωτάθλημα του MotoGP ανέδειξε έναν νέο νικητή. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing έκανε τον τέλειο αγώνα και ήταν αυτός που πήρε πρώτος την καρό σημαία για την παρθενική του νίκη στο θεσμό. Ο Ισπανός έκανε τα προσπεράσματα που έπρεπε και με το αποτέλεσμα αυτό έγινε ο 36ος διαφορετικός νικητής στο MotoGP

Στη 2η θέση και 1,9 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή τερμάτισε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. O Γάλλος εκκίνησε από την 1η θέση, την οποία ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει, όμως πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση για να πάρει το πρώτο του βάθρο μετά από δύο χρόνια στο MotoGP.

