Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκανε έναν ήρεμο απογευματινό περίπατο μετά την πτώση του Κουαρταραρό στην αρχή του Αγώνα Σπριντ.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Ισπανίας, του 5ου φετινού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, είχε για μεγάλο νικητή τον Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Ο Ισπανός συνάντησε αντίσταση μόνο για δύο γύρους και μετά την εγκατάλειψη του Κουαρταραρό έμεινε ανενόχλητος να απολαύσει μια από τις πιο εύκολες νίκες του και να συνεχίσει το σερί του στα φετινά Σπριντ. Ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini επέστρεψε στη γνώριμη 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή GP25 πήρε την 3η θέση.

Το Σπριντ στη Χερέθ άρχισε με μια πολύ έντονη μάχη ανάμεσα σε Φάμπιο Κουαρταρρό και Μαρκ Μάρκεθ, με τον Γάλλο της Yamaha να είναι πολύ επιθετικός για να διατηρήσει την πρωτοπορία από τον Ισπανό. Η μάχη αυτή όμως κράτησε μόνο δύο γύρους, καθώς ο Κουαρταραρό είχε πτώση, όταν προσπάθησε να καθυστερήσει το φρενάρισμά του για να μην τον προσπεράσει ο Μάρκεθ, που είχε πάρει την εσωτερική, και τέθηκε εκτός μάχης.

Αυτό άφησε τον Μαρκ Μάρκεθ στην πρωτοπορία του αγώνα, με τον μικρό αδελφό του, Άλεξ, να τον ακολουθεί στη 2η θέση και τον Πέκο Μπανάια να είναι 3ος, μπροστά από τον Μορμπινυτέλι. Έξι Ducati καταλάμβαναν τις έξι πρώτες θέσεις.

QUARTARARO HAS GONE DOWN! 💥💥💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/KzLhiATqDF