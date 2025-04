Μικρό πρόστιμο για το λάθος των Μάρκεθ στον χρόνο εξόδου από τα pits στις κατατακτήριες, χωρίς αλλαγές στη σειρά εκκίνησης.

Με ήπιες ποινές ολοκληρώθηκε η εξέταση του συμβάντος με τους Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του ισπανικού Grand Prix στη Χερέθ. Οι δύο Ισπανοί παραβίασαν τον κανονισμό, βγαίνοντας από τα pits ενώ το φως παρέμενε κόκκινο.

Η Επιτροπή Αγωνοδικών του MotoGP επέβαλε στον Μαρκ Μάρκεθ πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ στον Άλεξ Μάρκεθ επιβλήθηκε η ακύρωση του πρώτου γρήγορου γύρου του στο Q2 και το ίδιο χρηματικό πρόστιμο. Ωστόσο, η ακύρωση δεν είχε αντίκτυπο στην τελική του θέση, καθώς ο ταχύτερος χρόνος του ήρθε αργότερα, εξασφαλίζοντας την τέταρτη θέση στο grid.

A potential issue for @marcmarquez93 and @alexmarquez73 right at the beginning of the session? 🚩👀#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/o3BUHcjUqE