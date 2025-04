O «El Diablo» της Yamaha συνέτριψε το ρεκόρ πίστας και τις Ducati στην ισπανική πίστα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, του πέμπτου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και πρώτου σε ευρωπαϊκό έδαφος, είχε έναν μεγάλο -όσο και αναπάντεχο- πρωταγωνιστή: τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Ο Γάλλος σούπερσταρ έκανε έναν «διαστημικό» γύρο στο Q2 και εξασφάλισε την pole position, αφήνοντας πίσω του το δίδυμο της εργοστασιακής Ducati Lenovo, με τον Μαρκ Μάρκεθ στη 2η θέση και τον Πέκο Μπανάια στην 3η.

63 Grands Prix later, Fabio Quartararo is back on pole! 😈#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nnE2tEybRZ April 26, 2025

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων είχε έντονο ανταγωνισμό για τις δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούσαν στο Q2, αλλά και την απουσία του Άλεξ Ρινς, o οποίος δεν πήρε μέρος μετά τις πτώσεις του στις ελεύθερες δοκιμές που προηγήθηκαν.

Viñales and Bezzecchi get the job done in Q1 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/rkFZcL8jvJ April 26, 2025

Τον καλύτερο χρόνο του 15λέπτου σημείωσε ο Μάβερικ Βινιάλες με την KTM RC16 της Tech3, συνεχίζοντας την καλή φόρμα που έδειξε στον προηγούμενο αγώνα στο Κατάρ. Η δεύτερη θέση πήγε στον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος έδωσε στους ανθρώπους της Aprilia κάτι για να χαμογελάσουν, σε αυτό το πολύ δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς.

Q2

Μπαίνοντας στο δεύτερο και σημαντικότερο σκέλος των κατατακτήριων, τα πράγματα σοβάρεψαν, ιδιαίτερα στο μέσο ενός αγωνιστικού τριημέρου που έχει σημαδευτεί από πολλές πτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Μπανάια, Ακόστα και Μορμπιντέλι είχαν μόνο μία μοτοσικλέτα στη διάθεσή τους για το Q2.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του, συντρίβοντας το ρεκόρ πίστας μόλις στην πρώτη γρήγορη προσπάθειά του. Δεν ήταν έκπληξη ότι δεύτερος πίσω του βρέθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ, ελάχιστα χιλιοστά μπροστά από τον Φράνκο Μορμπιντέλι. Τη μονοφωνία των Ducati έσπασε ο πολύ γρήγορος Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha.

Οι αναβάτες όμως είχαν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, με φρέσκο μαλακό ελαστικό, για να προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ. Και αυτή η αμφισβήτηση ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε έναν εκπληκτικό γύρο, έναν από τους καλύτερους της καριέρας του, και πήρε την pole position, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ και τον Πέκο Μπανάια. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Αλντεγκέρ, Ντι Τζιαναντόνιο, Μιρ, Ζαρκό, Μπετζέκι και Ακόστα.

Στο πρόγραμμα του Σαββάτου ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ, η εκκίνηση του οποίου θα δοθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Q2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c619cc9c-d54f-43ab-be10-8271dbf3c6b4" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/jerez%20q2.jpg">

Αποτελέσματα Q1

Φωτογραφίες: Yamaha