Auto Shanghai 2025 : Η καρδιά του αυτοκινήτου χτυπά στην Κίνα

Σας παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά λανσαρίσματα νέων αυτοκινήτων από τη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου Auto Shanghai 2025.

Το βλέμμα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας είναι στραμμένο στην Κίνα και ειδικά από τις 23 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου 2025, εστιάζει στην μεγαλούπολη της Σαγκάης και ειδικότερα στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου Auto Shanghai 2025.

Η διεθνής αυτή έκθεση που πλέον είναι από τις μεγαλύτερες που αφορούν στο αυτοκίνητο, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 1985, την τελευταία δεκαετία ωστόσο έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς τόσο οι Κινέζοι, όσο επίσης και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, παρουσιάζουν σε αυτή πληθώρα νέων μοντέλων αλλά και τεχνολογικές καινοτομίες.

Η κοσμογονία στο χώρο του αυτοκινήτου είναι εμφανής από εκατοντάδες νέες ιδέες, όπως για παράδειγμα το σύστημα διεύθυνσης χωρίς μηχανική σύνδεση (by wire), τα ενσωματωμένα στους ηλεκτρικούς κινητήρες φρένα χωρίς καμία ανάγκη ελέγχου και εγγύηση εφ' όρου ζωής, βαφές αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά στοιχεία που μετατρέπουν την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια, μπαταρίες με στοιχεία από ίνες άνθρακα και πολλά ακόμα, που θα αλλάξουν την αυτοκίνηση αλλά και τον κόσμο μας με γρήγορο ρυθμό.

Δεν είναι όμως οι τεχνολογικές εξελίξεις που καθιστούν την Auto Shanghai 2025 σημαντική για την αυτοκίνηση. Με δεδομένη την ταχύτατη εξάπλωση των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη, πολλά μοντέλα που σήμερα παρουσιάζονται στη διεθνή αυτή έκθεση, είτε ως πρωτότυπα είτε ως μοντέλα παραγωγής, σύντομα θα βρουν το δρόμο τους και προς τη γηραιά ήπειρο αλλά και στη χώρα μας.

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που εντοπίσαμε και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Auto Shanghai 2025.

AUDI E5 Sportback



Η νέα μάρκα της Audi, η...AUDI, είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό, με πεδίο δράσης την Κίνα. Σε αντίθεση με το γνωστό μας Audi, το λογότυπο της νέας μάρκας δεν συνοδεύεται από τους 4 επάλληλους κύκλους και είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα.



Ιδού λοιπόν η αποκάλυψή της, μέσω του AUDI E5 Sportback. Το μοντέλο είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό fastback με δυναμικές αναλογίες (μήκος: 4.881 χιλιοστά, πλάτος 1.959 χιλιοστά, ύψος 1.478 χιλιοστά). Προσφέρει ισχύ έως και 787 ίππους και μέγιστη αυτονομία 770 χιλιομέτρων. Τέσσερα ξεχωριστά κινητήρια σύνολα προσφέρουν κίνηση στους πίσω τροχούς ή quattro για μια δυναμική οδηγική εμπειρία, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα. Χτισμένο στη νέα από κοινού αναπτυγμένη Προηγμένη Ψηφιοποιημένη Πλατφόρμα, το E5 προσφέρει λειτουργικότητα συνδεδεμένου οχήματος επόμενης γενιάς και ενημερώσεις over-the-air για όλα τα συστήματα. Οι πωλήσεις του στην Κίνα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2025.



BMW M4 Edition Nürburgring



Μια παγκόσμια πρεμιέρα για την ειδική έκδοσης της BMW M4, με την ονομασία Edition Nürburgring, είδαμε στην έκθεση της Σαγκάης. Η BMW M γιορτάζει περισσότερα από 25 χρόνια συνεργασίας με το Nürburgring με την αποκλειστική αυτή έκδοση που διατίθεται μόνο στην Κίνα και περιορίζεται σε μόλις 53 μονάδες για να σηματοδοτήσει την 53η επέτειο της BMW M.



Η έκδοση που βασίζεται στην BMW M4 Competition με M xDrive έχει τον γνωστό σε σειρά εξακύλινδρο κινητήρα με τεχνολογία M TwinPower Turbo και αποδίδει 530 ίππους. Το αυτοκίνητο έχει εντυπωσιακές επιδόσεις -0 στα 100 km/h σε 3,2 δευτερόλεπτα- και εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης στην πίστα, εξελιγμένα στο Nürburgring-Nordschleife, φυσικά.



BYD Denza Z



Η Premium μάρκα Denza, που ανήκει στην BYD και πρόσφατα έκανε και την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα premium crossover, παρουσίασε μια νέας ιδέα ενός αμιγώς ηλεκτρικού κουπέ που βάζει στο στόχαστρο τις Porsche 911 και Maserati Granturismo.



Ονομάζεται Denza Z και η σχεδίσή του, με το προτεταμένο εμπρός μέρος, είναι τυπική των σπορ αυτοκινήτων. Το εσωτερικό του βασίζεται στη διάταξη των 2+2 θέσεων, ακριβώς όπως η 911 και η Mercedes-AMG GT. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερα τεχνικά στοιχεία, αλλά το Denza Z9 GT που πρόσφατα παρουσιάστηκε στην Ευρώπη ως ανταγωνιστής της Porsche Taycan, διαθέτει τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες με συνδυασμένη ισχύ 952 ίππων.

Lexus ES



Το νέο Lexus ES είναι το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς ηλεκτροκίνητων οχημάτων Lexus με προδιαγραφές HEV. Ένα ευρύχωρο εσωτερικό και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας παρέχουν μια υψηλής ποιότητας και άνετη εμπειρία εσωτερικού για όλους τους επιβάτες. Το ES ενσωματώνει τη νέα σχεδίαση της Lexus, εμπνευσμένη από την επόμενη γενιά BEV και έχει βελτιωθεί για να παρέχει απόλυτη ησυχία στο εσωτερικό και οδηγική άνεση.



Mercedes - Benz Vision V



Το πρωτότυπο αυτό επιβατικό Van με την ονομασία Vision V ενσαρκώνει το όραμα της Mercedes-Benz για συνδυασμό γενναιόδωρου χώρου με τη μέγιστη άνεση και πολυτέλεια, σε συνδυασμό και μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή εμπειρία. Το Vision V είναι ένα μέσο μεταφοράς VIP, το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό και προσφέρει έναν εντελώς νέο κόσμο άνεσης.



Mercedes - Benz CLA L



Λίγο μετά την παρουσίαση της νέας CLA στη Ρώμη πριν από περίπου ένα μήνα, η Mercedes-Benz αποκάλυψε για πρώτη φορά μια έκδοση με μακρύ μεταξόνιο, η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για την κινεζική αγορά. Με αυτήν την παραλλαγή, η Mercedes-Benz προσφέρει πλέον στους πελάτες της Κίνας περισσότερο χώρο, περισσότερη πολυτέλεια, άνεση, ψηφιακή εμπειρία και αποτελεσματικότητα.



Είναι το πρώτο όχημα που βασίζεται στο αρθρωτό πλαίσιο της Mercedes-Benz με την ονομασία MMA. Είναι επίσης το πρώτο που λειτουργεί με το νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz MB.OS, το οποίο έχει αναπτύξει εσωτερικά η μάρκα. Είναι επίσης, ως αμιγώς ηλεκτρικό, ένα SDV (software define vehicle).



MG Cyber ​​X



Η MG συμμετείχε στην έκθεση αυτοκινήτου της Σαγκάης όπου αποκάλυψε ένα συμπαγές SUV με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αισθητικής. Το Cyber ​​X είναι ένα τολμηρό crossover δύο όγκων, εμπνευσμένο από τα πραγματικά 4x4, με μήκος 4,3 μέτρων. Να σημειωθεί ότι η μάρκα παρουσίασε επίσης το MG S5 EV μήκους 4,5 μέτρων, που ήρθε πρόσφατα στην Ευρώπη. Οπότε και το Cyber X θα βρει σύντομα το δρόμο του προς στη δική μας αγορά.



Omoda & Jaecoo



Η οικογένεια NEV της μάρκας κάνει το πλήρες ντεμπούτο της με το OMODA C7 SHS, που διαθέτει το προηγμένο Super Hybrid System (SHS) και στοχεύει σε αυτονομία οδήγησης έως και 1.250 χλμ.



Η μάρκα παρουσίαση επίσης το JAECOO J5 BEV, ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV με αυξημένες δυνατότητες κίνησης και εκτός δρόμου.



Toyota bZ7



Το νέο bZ7 αναπτύχθηκε τοπικά από την Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), την Guangzhou Toyota Motor Co., Ltd. (GTMC) και το Intelligent ElectroMobility R&D Center από την TOYOTA (China) Co., Ltd.. Είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan που έχει μήκος πάνω από πέντε μέτρα και συνδυάζει τα δυνατά σημεία κάθε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς, αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας κατασκευής της Toyota και της προηγμένης τεχνολογίας της GAC.



Volkswagen ID. ERA



Το πρωτότυπο μοντέλο ERA από την SAIC VOLKSWAGEN είναι ένα ευρύχωρο SUV μεγάλου μεγέθους με τρεις σειρές καθισμάτων και το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen με σύστημα range extender. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης φορτίζει την μπαταρία κατά την οδήγηση και παρέχει επιπλέον αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων. Μαζί με την αυτονομία 300 χιλιομέτρων που εξασφαλίζει μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, το πρωτότυπο αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα.



Volkswagen ID. EVO



Το EVO από τη Volkswagen Anhui απευθύνεται σε νέους αγοραστές που θέλουν να ξεχωρίζουν από το πλήθος. Βασισμένο σε πλατφόρμα 800 volt, το ID. EVO είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV μεγάλου μεγέθους στη γκάμα της Volkswagen. Το πρωτότυπο όχημα είναι εξοπλισμένο με μια ψηφιακή αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων, που όχι μόνο διευκολύνει την υιοθέτηση ενός ευρέως φάσματος νέων υπηρεσιών, αλλά επεκτείνει επίσης συνεχώς την εμπειρία των πελατών με ενημερώσεις over-the-air σε σύντομα χρονικά διαστήματα.



Volkswagen ID. AURA



Το πρωτότυπο AURA από την FAW-Volkswagen είναι μια λιμουζίνα που βασίζεται στην Compact Main Platform (CMP), η οποία υιοθετεί μια νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που η Volkswagen σχεδίασε ειδικά για την κινεζική αγορά. Χάρη στην υψηλή υπολογιστική του ικανότητα που βασίζεται σε AI, το σύστημα υποστηρίζει αυτόνομη οδήγηση επόμενου επιπέδου 3. Το αμάξωμα τύπου notchback συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με τη δυναμική σχεδίαση. Η UI/UX πλατφόρμα είναι παρόμοια με ένα smartphone και ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα του οχήματος. Ο ψηφιακός βοηθός που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπει τον απρόσκοπτο έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος και της ψυχαγωγίας.