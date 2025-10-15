Η Αστυνομία έκλεισε τα γκρουπ με 201.000 μέλη στο Viber που ενημέρωναν για τα μπλόκα: Συνελήφθησαν Super Admin και Admin

Οι τρεις διαδικτυακές κοινότητες που ενημέρωναν για τα ακριβή σημεία ελέγχων, αριθμούσαν περισσότερα από 200.000 μέλη.

Είναι παράνομο να ενημερώνεις οδηγούς για τα σημεία όπου διενεργούνται έλεγχοι από την Τροχαία και άλλες μονάδες της Αστυνομίας; Η απάντηση είναι καταφατική, καθώς η ΕΛΑΣ συνέλαβε δύο άνδρες 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων.

Η μία κοινότητα στην Αττική αριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη, ενώ οι άλλες δύο σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη περίπου 28.000 μέλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «οι κοινότητες αυτές αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Οι Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.