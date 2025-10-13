Το πρώτο μοντέλο παραγωγής έρχεται το 2027, θα έχει έως 1.000 χλμ αυτονομία, και θα φορτίζει σε 10 λεπτά.

Η Toyota βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε ένα τεχνολογικό ορόσημο που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Ο ιαπωνικός κολοσσός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει για το 2027 την πρώτη παγκοσμίως εμπορική εφαρμογή solid-state μπαταριών σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής.

Η είδηση δεν είναι απλώς ακόμη ένα βήμα στην κούρσα των ηλεκτρικών. Είναι πιθανότατα η αρχή μιας νέας εποχής. Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid-state) θεωρούνται εδώ και δεκαετίες το «ιερό δισκοπότηρο» της τεχνολογίας EV, καθώς είναι μικρότερες, ελαφρύτερες, με πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και, το κυριότερο, ταχύτερη φόρτιση και πολλαπλάσια διάρκεια ζωής από τις σημερινές λιθίου-ιόντων.

Από την έρευνα στην παραγωγή

Από το 2021, η Toyota συνεργάζεται στενά με τη Sumitomo Metal Mining για την ανάπτυξη των υλικών που αποτελούν τον πυρήνα των νέων μπαταριών. Μαζί εργάζονται στη δημιουργία μιας «εξαιρετικά ανθεκτικής καθόδου» που μπορεί να παραχθεί μαζικά, χρησιμοποιώντας τεχνικές συνθετικής σκόνης (powder synthesis) για αυξημένη καθαρότητα και σταθερότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία και με την Idemitsu Kosan, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Ιαπωνίας. Η Idemitsu αναπτύσσει θειούχο λίθιο (lithium sulfide) για χρήση ως στερεό ηλεκτρολύτη και προχωρά στη δημιουργία μονάδας ικανής να παράγει 1.000 τόνους ετησίως από το 2027, όταν θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή.

Πρόκειται για δύο κρίσιμες συνεργασίες που συνδυάζουν την εμπειρία της Toyota στην κατασκευή καινοτόμων συστημάτων ισχύος με την εξειδίκευση των ιαπωνικών βιομηχανιών στα προηγμένα υλικά.

Οι επιδόσεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με τον επίσημο οδικό χάρτη που δημοσίευσε η Toyota, η πρώτη γενιά solid-state μπαταριών θα επιτρέπει αυτονομία έως 1.000 χιλιομέτρων με μία φόρτιση και δυνατότητα επαναφόρτισης από 10% έως 80% μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Η δεύτερη γενιά, που προβλέπεται να ακολουθήσει το 2028–2029, θα ανεβάσει την ενεργειακή πυκνότητα ακόμη περισσότερο, ξεπερνώντας τα 1.200 χιλιόμετρα αυτονομίας, με μικρότερο βάρος και μεγαλύτερη αντοχή σε κύκλους φόρτισης.

Πέρα από τις αριθμητικές εντυπώσεις, η πραγματική σημασία βρίσκεται στο ότι οι solid-state μπαταρίες δεν χρησιμοποιούν υγρό ηλεκτρολύτη, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και επιτρέποντας πολύ υψηλότερα ρεύματα φόρτισης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και ριζική απλοποίηση της ψύξης και του βάρους ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το «late but right» της Toyota

Η Toyota έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για το ότι δεν μπήκε γρήγορα στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών. Ωστόσο, η στρατηγική της φαίνεται να δικαιώνεται. Επένδυσε μακροπρόθεσμα σε υβριδικά και plug-in, αποκτώντας τεράστια εμπειρία στη διαχείριση ενέργειας και θερμότητας - δύο τομείς που αποτελούν το «αδύνατο σημείο» των σημερινών EV.

Με τις solid-state μπαταρίες, η Toyota δεν στοχεύει να προλάβει τους ανταγωνιστές της· θέλει να τους ξεπεράσει τεχνολογικά. Αν η τεχνολογία αυτή αποδειχθεί βιώσιμη στην πράξη, θα μπορούσε να μειώσει το κόστος των ηλεκτρικών και να εξαλείψει τα βασικά τους μειονεκτήματα: το άγχος αυτονομίας και το χρόνο φόρτισης.

Η παγκόσμια κούρσα και ο ρόλος της Ιαπωνίας

Η Toyota δεν είναι μόνη. Η BMW, η Honda, η Stellantis και η Mercedes-Benz έχουν δρομολογήσει δικά τους προγράμματα ανάπτυξης solid-state μπαταριών, ενώ η MG έχει ήδη παρουσιάσει τη δεύτερη γενιά του MG4 με ημι-στερεά διάταξη (περίπου 5% υγρό ηλεκτρολύτη). Ωστόσο, κανένας άλλος κατασκευαστής δεν έχει δηλώσει τόσο ξεκάθαρα πότε και πώς θα περάσει από τα πρωτότυπα στη μαζική παραγωγή.

Η Ιαπωνία, που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε να μένει πίσω στην ηλεκτροκίνηση, ίσως βρεθεί ξανά στην πρωτοπορία. Οι συνεργασίες μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών, ενεργειακών ομίλων και εταιρειών υλικών συνθέτουν ένα οικοσύστημα που μπορεί να επιταχύνει την υιοθέτηση των solid-state.

Ένα στοίχημα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, το 2027 θα δούμε το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota με μπαταρίες στερεάς κατάστασης - ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να διανύει την απόσταση Αθήνα–Βερολίνο με μία φόρτιση και να επαναφορτίζεται στο χρόνο ενός καφέ.

Το αν αυτή η τεχνολογία θα περάσει χωρίς προβλήματα παραγωγής ή κόστους παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Αλλά αν κάποιος μπορεί να το κάνει σε μαζική κλίμακα, είναι η εταιρεία που πριν από 25 χρόνια έκανε τα υβριδικά mainstream.