Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε επίσης να περνούν από ιατρικές εξετάσεις οι οδηγοί για έκδοση νέου διπλώματος ή την ανανέωσή του.

Την επιβολή μίας σειράς μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπερψήφισε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:

Εφαρμογή περιόδου επιτήρησης τουλάχιστον 2 ετών για τους νέους οδηγούς, κατά την οποία θα υπόκεινται σε πιο αυστηρούς κανόνες και ποινές για μία σειρά από παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή παιδικού καθίσματος.

Υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένης της όρασης και της λειτουργίας της καρδιάς) για όλους τους οδηγούς, πριν την έκδοση του πρώτου διπλώματος ή της ανανέωσής του. Θα δίνεται πάντως η δυνατότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να επιλέξουν άλλη διαδικασία, όπως τεστ ή αυτοαξιολόγηση!

Το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης στο κινητό θα είναι στάνταρ και θα αποκτήσει πανευρωπαϊκή ισχύ. Οι οδηγοί θα έχουν πάντως τη δυνατότητα να ζητήσουν την έκδοση έντυπου διπλώματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης στο gov.gr wallet δεν έχει ισχύ εκτός Ελλάδας.

Η ποινή για σοβαρή τροχαία παράβαση σε τρίτη χώρα (π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπών) θα μεταφέρεται αυτόματα και στη χώρα όπου έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης. Έτσι ο οδηγός δεν θα μπορεί να οδηγήσει στην ΕΕ για όσο καιρό ισχύει η ποινή του.

Για να τεθούν σε ισχύ όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περάσουν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεδρίαση που θα γίνει εντός του Οκτωβρίου. Δεν θα πρέπει πάντως να ξεχνάμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι... συντηρητικό σε τέτοια θέματα, όπως το Φεβρουάριο του 2024 που δεν υπερψήφισε τις υποχρεωτικές ανά 5ετία ιατρικές εξετάσεις στους ηλικiωμένους οδηγούς.