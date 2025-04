O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 απολαμβάνει τα… ρεπό του από την αγωνιστική δράση της Formula 1 πίσω από το τιμόνι ενός εντυπωσιακού hypercar.

Έπειτα από ένα εξουθενωτικό triple-header σε Ιαπωνία, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, οι οδηγοί της Formula 1 είχαν μία εβδομάδα κενό ώστε να φορτίσουν τις μπαταρίες τους για το Grand Prix Μαϊάμι (2-4/5). Όπως είναι λογικό, αρκετοί ετοιμάζονται για ολιγοήμερες διακοπές ή ημέρες χαλάρωσης ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για το ασφυκτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, απέκτησε πρόσφατα ένα νέο όχημα για το γκαράζ του. Πρόκειται για τη Mercedes-AMG One, το Hypercar της γερμανικής μάρκας με κινητήρα της Formula 1.

O Βρετανός εθεάθη να κάνει βόλτες στους δρόμους του Μονακό, εκεί όπου θα κληθεί το τριήμερο 23-25 Μαΐου να οδηγήσει το μονοθέσιο της Formula 1.

Όπως είναι λογικό βίντεο με τον 27χρονο να κάνει βόλτες στο Πριγκιπάτο έκαναν το γύρο των social media.

Ο Βρετανός δεν ήταν μόνος του στο hypercar της Mercedes. Είχε για παρέα τον Άλεξ Άλμπον της Williams, o οποίος όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο έκατσε και στη θέση του οδηγού.

Τα πάντα πάνω στην Mercedes-AMG One έχουν επηρεαστεί από τον κόσμο της Formula 1. Από τον 1.6 turbo βενζίνης και τα τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ, μέχρι το μονοκόκ από ανθρακόνημα και το αεροδυναμικό πακέτο.

Το σύστημα κίνησης E PERFORMANCE hybrid προέρχεται απευθείας από τη Formula 1 και ενσωματώθηκε στο hypercar με τη συνδρομή των μηχανολόγων και μηχανικών της Mercedes-AMG High Performance Powertrains στο Μπρίξγουορθ της Αγγλίας. Η τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+ εξασφαλίζει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης στο hypercar μήκους 4,756 μέτρων και βάρους 1.695 κιλών.

