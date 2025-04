Σε έναν αγώνα για… γερά νεύρα με ανατροπές και δράμα, η Ferrari ήταν αυτή που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου κερδίζοντας για δεύτερη φορά στο 2025.

Οι 6 Ώρες της Ίμολα, ο δεύτερος αγώνας του WEC στο 2025 αποδείχθηκε ανατρεπτικός και άκρως συναρπαστικός μέχρι και τον τερματισμό. Τόσο στην κατηγορία Hypercar όσο και στην LMGT3 είδαμε εκπληκτικές μάχες, διαφορετικές στρατηγικές και θέαμα που μόνο το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής μπορεί να χαρίσει.

Μπροστά σε περισσότερους από 65.000 Ιταλούς που βρέθηκαν στην πίστα της Ίμολα, ομάδες και οδηγοί έκαναν την ημέρα τους αξέχαστη.

Δύο στα δύο η Ferrari

Νικητές στις 6 ώρες της Ίμολα ήταν οι Αντόνιο Τζοβινάτσι, Τζέιμς Καλάντο και Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι με τη #51 Ferrari 499P. To πλήρωμα έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, βρέθηκε υπό τεράστια πίεση χάνοντας την πρωτοπορία με 2 ώρες για το τέλος. Ωστόσο η στρατηγική της Ferrari με τη διαχείριση του καυσίμου τους έφερε στην κορυφή το τελευταίο ημίωρο και ο #51 πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού.

Στη 2η θέση τερμάτισε η #20 BMW M Hybrid V8 των Ρενέ Ραστ, Ρόμπιν Φριντζ και Σέλντον Βαν Ντερ Λίντε, οι οποίοι ξεχώρισαν στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Έχοντας εξαιρετική ταχύτητα βρέθηκαν στην πρωτοπορία του αγώνα την τελευταία ώρα, όμως περιορίστηκαν λόγω στρατηγικής στη 2η θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε η Alpine με τους Μικ Σουμάχερ, Φρεντ Μακοβιέκι και Ζουλ Γκουνιόν να ξεχωρίζουν την τελευταία ώρα κερδίζοντας 5 θέσεις για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Μάχες και ανατροπές

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο Ferrari 499P #51 και #83 να ξεμακραίνουν έχοντας φοβερό ρυθμό και πίσω τους οι BMW και Toyota να τις κυνηγάνε. Η δύο παρεμβάσεις του Αυτοκινήτου Ασφαλείας άλλαξαν τη ροή του αγώνα και έκαναν τις ομάδες να βασίσουν την τύχη τους στη στρατηγική. Τις τελευταίες ώρες είδαμε και την Toyota να παίρνει την πρωτοπορία όμως η στρατηγική της και μία ποινή διέλευσης δεν της επέτρεψε να παλέψει για το βάθρο.

Η μάχη που ξεχώρισε ήταν αυτή ανάμεσα στο #8 Toyota και τη #50 Ferrari για την 1η θέση την τέταρτη και την πέμπτη ώρα του αγώνα. Το ιαπωνικό Hypercar έκανε τα αδύνατα δυνατά να μείνει μπροστά με πιο φθαρμένα ελαστικά. Η μάχη τους έληξε άδοξα όταν η Ferrari χτύπησε το Toyota στην ευθεία για τη στροφή 2 και ως αποτέλεσμα είχε κλατάρισμα ελαστικού που κατέστρεψε την τύχη του #50. Στον αγώνα είδαμε στην πρωτοπορία τόσο την BMW όσο και την Porsche λόγω παιχνιδιών στη στρατηγική.

Η νίκη στην LMGT3 κρίθηκε την τελευταία στιγμή

Εκπληκτική μάχη είχαμε στην LMGT3 με την Porsche εν τέλει να παίρνει τη νίκη. Οι Ρίχαρντ Λιτς, Ράιαν Χάρντγουϊκ και Ρικάρντο Πέρα με τη #92 911 GT3 πήραν μία απρόσμενη νίκη έναντι της BMW M4 #46. Τα δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα έδιναν μάχη στο τέλος του αγώνα με την Porsche εν τέλει να χαλάει το πάρτι των Ιταλών κερδίζοντας για μόλις τρία δέκατα του δευτερολέπτου μετά από έναν αγώνα έξι ωρών.

Η τύχη του #46 θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική. Ο Βαλεντίνο Ρόσι την 3η ώρα είχε επαφή με τη #21 Ferrari και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή stop/go και να χάσει σημαντικό χρόνο και ενδεχομένως τους κόστισε και τη νίκη.

Την 3η θέση στην LMGT3 πήρε η Lexus με το #78 LC, στο πρώτο βάθρο της μάρκας στο θεσμό.

Ο επόμενος αγώνας

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες του Σπα στις 10 Μαΐου.

Αποτελέσματα WEC 6 Ώρες WEC

Φωτογραφίες: Ferrari media