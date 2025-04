Η Ferrari και ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στις διαδικασίες της Hyperpole του WEC για τον αγώνα της Ίμολα.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε η μάχη της pole position για τις 6 Ώρες της Ίμολα, τον δεύτερο αγώνα του WEC στην αγωνιστική σεζόν του 2025. Ομάδες και οδηγοί ξεχύθηκαν στην ιταλική πίστα με τους θεατές να απολαμβάνουν μία σπουδαία μάχη στις κατηγορίες Hypercar και LMGT3.

Παρά της προβλέψεις για βροχή, οι κατατακτήριες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες.

Η Ferrari κυριάρχησε στη Hypercar

Ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν ο Αντόνιο Τζοβινάτσι της Ferrari. O Ιταλός έδωσε τεράστια χαρά στους συμπατριώτες του με τη #51 Ferrari 499P καθώς στη διαδικασία της Hyperpole σημείωσε το 1:28,920 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος αυτός είναι το νέο ρεκόρ πίστας και ήταν 0,758 δλ ταχύτερος από του Ρόμπερτ Κούμπιτσα με τη #83 499P.

Έτσι, η Ferrari εξασφάλισε το 1-2 για την εκκίνηση του αυριανού αγώνα. Η #50 499P θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση λόγο πολλαπλών παραβάσεων ορίων πίστας στις κατατακτήριες δοκιμές.

Από την 3η θέση θα εκκινήσει η #15 BMW M Hybrid V8, ενώ τη δεύτερη σειρά συμπληρώνει το #8 Toyota GR010 Hybrid. To #7 Toyota ήταν στην 5η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα #36 Alpine, #93 Peugeot, #35 Alpine και #12 Cadillac.

O «Γιατρός» πήρε την pole στην LMGT3

Στην κατηγορία LMGT3 είδαμε εντυπωσιακές μονομαχίες μεταξύ οδηγών και αγωνιστικών τόσο στο Q1 όσο και στη διαδικασία της Hyperpole. Ο πρωταγωνιστής της κατηγορίας ήταν ο ένας και μοναδικός Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος πήρε την pole position, πρώτη του στο WEC. O Ιταλός οδηγός της WRT έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο 1:42,355 πίσω από το τιμόνι της #46 M4 GT3.

Στη 2η θέση βρέθηκε το #87 Lexus της Akkodis ASP, ενώ στην 3η θέση ήταν η #27 Aston Martin της Heart of Racing.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: FerrariHypercar/X