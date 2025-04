Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης της Τζέντα.

Η ημέρα μάχης για την pole position ξεκίνησε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1 είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να ετοιμάσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στο FP3 είδαμε προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών από όλους τους οδηγούς.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Σ. Αραβίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη δεύτερη προσπάθειά του στη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:27,489 και έχει το πάνω χέρι για τις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL39, ο οποίος ήταν μόλις 24 χιλιοστά μακριά από την κορυφή.

Όπως έγινε στο Μπαχρέιν, έτσι και στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως η McLaren πίεσε λίγο παραπάνω σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Για πρώτη φορά στο τριήμερο είδαμε τη Mercedes-AMG να κάνει ανταγωνιστικά περάσματα. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν στην 3η θέση της κατάταξης, όμως ήταν 0,627 δλ μακριά από την κορυφή Πίσω του ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος κατάφερε να βελτιώσει τον ταχύτερο γύρο του στο τέλος της διαδικασίας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στην 5η θέση, με τον Μονεγάσκο να χάνει ταχύτητα όσο περνούσε το 60λεπτο στο FP3. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Williams με τον Άλεξ Άλμπον να είναι ο ταχύτερος, ενώ στην 8η θέση ήταν ο Πιέρ Γκασλί. Στην 9η θέση ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη RB21 ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Everyone's pushing the limits as we get into the final few minutes of practice! 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Q8TQJ6aYHA