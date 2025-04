Η κόντρα μεταξύ της βρετανικής και αυστριακής ομάδας της Formula 1 εντείνεται ακόμη περισσότερο, με το επίκεντρο της προσοχής να είναι για μία ακόμη φορά οι εύκαμπτες αεροτομές.

H McLaren Racing απαντά με αιχμές στις υπόνοιες της Red Bull Racing για την ευελιξία της πίσω πτέρυγας της MCL39, διαβεβαιώνοντας ότι η σχεδίασή της είναι απολύτως νόμιμη και συμβατή με τους κανονισμούς της FIA. Η McLaren, η κυρίαρχη δύναμη αυτή τη στιγμή στη Formula 1, βρίσκεται στο στόχαστρο της Red Bull μετά από υπόνοιες τόσο των στελεχών της όσο και του Μαξ Φερστάπεν.

Σύμφωνα με την αυστριακή ομάδα, αυτή του Ουόκινγκ αποκτά αεροδυναμικό πλεονέκτημα με μη θεμιτό τρόπο ωστόσο δεν έχει προβεί σε επίσημη καταγγελία στην FIA.

