Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να οδεύει προς την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα στο Μπαχρέιν, η Formula 1 ετοιμάζεται για τον πέμπτο αγώνα της στο 2025. Επόμενος σταθμός είναι το σιρκουί πόλης της Τζέντα που θα φιλοξενήσει το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας το τριήμερο 18-20 Απιλίου. Ο δεύτερος νυχτερινός αγώνας της χρονιάς δεν θα διεξαχθεί φέτος ημέρα Σάββατο στο δεύτερο «ραντεβού» του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ στη Μέση Ανατολή.

Το σιρκουί της Τζέντα, που βρίσκεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, το γνωρίσαμε πρώτη φορά το 2021, με τη διαδρομή να είναι περικυκλωμένη από μπαριέρες, όμως τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες. Η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς τα μονοθέσια πρέπει να έχουν καλό κράτημα και πολύ υψηλή ταχύτητα. Έχει μήκος 6.174 μέτρα και αποτελείται από 27 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 50 γύρους.

Στα τέσσερα Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία, έχουν κερδίσει τρεις διαφορετικοί νικητές. Το 2021 κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον, το 2022 και το 2024 ο Μαξ Φερστάπεν και το 2023 ο Σέρχιο Περεζ. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με το 1:30,734.

Η κυρίαρχη δύναμη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι η McLaren Racing. H βρετανική ομάδα έχει κερδίσει τρεις αγώνες έως τώρα, όμως έχουμε δει πως δεν είναι άτρωτη. Ο Λάντο Νόρις έχει την πρωτοπορία στη βαθμολογία, όμως το προβάδισμά του είναι ιδιαίτερα εύθραυστο μιας και ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Η πίστα της Σαουδικής Αραβίας έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή του Μπαχρέιν, κάτι που σημαίνει πως οι ομάδες θα ακολουθήσουν διαφορετική φιλοσοφία στο στήσιμο των μονοθεσίων. Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα Grand Prix, έτσι και σε αυτό η δυναμική ανάμεσα στις ομάδες θα αλλάξει.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για αρκετά μαλακές γόμες ελαστικών, κάτι το οποίο ενδέχεται να μας δώσει στρατηγικές δύο pit-stop.

