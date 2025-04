Ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Έπειτα από ένα μήνα διακοπής, το WEC ετοιμάζεται για τον δεύτερο αγώνα του στο 2025, ο οποίος είναι οι 6 Ώρες της Ίμολα το τριήμερο 18-20 Απριλίου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής ξεκινάει την ευρωπαϊκή του περιοδεία με την αρχή να γίνεται στην Ιταλία.

Ο αγώνας πραγματοποιείται από το 2024 στην Εμίλια-Ρομάνια και θέλει να γίνει το «παγκόσμιο» σπίτι των αγώνων αντοχής.

CIAO RACE WEEK! 🇮🇹



We’re heading to the historic Autodromo Enzo e Dino Ferrari this week for the 6 Hours of Imola 😍



Are you ready for another drama-filled, action-packed race in Italy?#WEC #6HImola pic.twitter.com/1uOOQ50HX5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 14, 2025

Η πίστα και οι συμμετοχές

Η διαδρομή έχει μήκος 4.909 μέτρα και αποτελείται από 19 ιστορικές στροφές. Το 2024 είδαμε μία εντυπωσιακή μάχη για τη νίκη, με τη φύση της πίστας να μην προσφέρει εύκολα προσπεράσματα. Όμως η στρατηγική και ο καιρός θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Νικήτρια ομάδα το 2024 ήταν η Toyota Gazoo Racing.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, εκ των οποίων τα 18 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα υπόλοιπα 18 στην κατηγορία LMGT3.

ONE WEEK until we can watch another race start 😍🇮🇹



Will the 6 Hours of Imola be as eventful and dramatic as last year? 👀



There’s only way to find out!

Tune in to https://t.co/IPZa0nvsLu to watch the race 🎥#WEC #6HImola pic.twitter.com/fSVnvyBlAJ April 13, 2025

H Ferrari έχει το προβάδισμα

Στον εναρκτήριο αγώνα του 2025 που έγινε στο Κατάρ η Ferrari ήταν αυτή που κυριάρχησε και έκανε το 1-2-3. Στον εντός έδρας αγώνα της στην Ίμολα κυνηγάει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ώστε να αυξήσει το προβάδισμά της στη βαθμολογία.

The stakes are HIGH for Imola 👀🇮🇹



Trust us, this is one race you do not want to miss.



Get your tickets now: https://t.co/J9nRhqzzlQ or sign up to watch the race live with https://t.co/IPZa0nvsLu 🎥#WEC #6HImola pic.twitter.com/Pe6q54Oil1 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 15, 2025

Όπως είδαμε το 2024, έτσι και φέτος περιμένουμε τη δυναμική των ομάδων να αλλάζει από πίστα σε πίστα με καμία ομάδα να μην είναι το φαβορί. Το σίγουρο είναι πως περιμένουμε εντυπωσιακές μονομαχίες μέχρι και τον τελευταίο γύρο.

Οι 6 Ώρες της Ίμολα θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το FIA WEC TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Are you READY?! 🤩



The 6 Hours of Imola is fast approaching as WEC returns to the land of Ferrari ❤️



Will @FerrariHypercar claim victory at home? Or will another team rise to the challenges of this iconic track?



BE THERE: https://t.co/J9nRhqzzlQ 🎟️#WEC #6HImola pic.twitter.com/W25sKUFb1W — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 14, 2025

Πρόγραμμα 6 Ώρες Ίμολα σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 18 Απριλίου

12:15-13:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 19 Απριλίου

11:40-12:40 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:30-16:40 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 20 Απριλίου

14:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Ferrari media