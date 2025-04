Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μπορεί να μην έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στον αγώνα του Μπαχρέιν, όμως έφυγε από το Σακχίρ με πολλές χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που τον απασχολούσαν.

Ο Λιούις Χάμιλτον αρχίζει να νιώθει πιο άνετα μέσα στη Ferrari SF-25, δηλώνοντας πως πλέον κατανοεί καλύτερα το πώς πρέπει να οδηγεί το νέο του μονοθέσιο, μετά από μια σταθερή εμφάνιση στο Grand Prix του Μπαχρέιν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε πέμπτος, μία θέση μόλις πίσω από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, δείχνοντας σαφή πρόοδο σε σχέση με τις τρεις πρώτες του εμφανίσεις με τη Scuderia. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε μάλιστα να προσπεράσει αρκετούς οδηγούς συμπεριλαμβανομένου του Μαξ Φερστάπεν, παρότι η στρατηγική της Ferrari ήταν περιορισμένη λόγω της εμφάνισης του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Αυτό την περιόρισε στη χρήση της σκληρής γόμας ελαστικών στο τελευταίο μέρος του Grand Prix έναντι της μαλακής που είχε προγραμματίσει.

Τι δήλωσε ο Χάμιλτον

Μετά το τέλος του αγώνα ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ευχαριστημένος, όχι λόγω της επίδοσής του, αλλά από τα όσα έμαθε στο Grand Prix: «Νομίζω ότι επιτέλους κατάλαβα πώς πρέπει να οδηγείται αυτό το μονοθέσιο. Ελπίζω να μπορέσω να το εφαρμόσω καλύτερα στον επόμενο αγώνα. Αν βελτιώσω την απόδοσή μου στις κατατακτήριες, πιστεύω ότι μπορώ να έχω ένα πολύ πιο δυνατό Σαββατοκύριακο».

Ο Βρετανός εξήγησε επίσης ότι η Ferrari απαιτεί διαφορετικό οδηγικό στυλ σε σχέση με τη Mercedes, αναφέροντας ως παράδειγμα τα φρένα και τη λειτουργία του κινητήρα:

«Χρησιμοποιώ τη μηχανική πέδηση, κάτι που δεν κάναμε για πολλά χρόνια στη Mercedes. Τα φρένα είναι επίσης διαφορετικά – τώρα χρησιμοποιούμε Brembo, ενώ ήμουν με CI για πάνω από 15 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετικό στιλ οδήγησης αυτό που απαιτείται, αλλά σιγά-σιγά προσαρμόζομαι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνω πλέον», ανέφερε χαρούμενος ο Χάμιλτον

Σταδιακή πρόοδος

Η εικόνα του Χάμιλτον στο Μπαχρέιν δείχνει ότι η προσαρμογή του στη Ferrari προχωρά με σταθερά βήματα. Αν καταφέρει να βελτιώσει την απόδοσή του στις κατατακτήριες, η ομάδα θα έχει στα χέρια της δύο άκρως ανταγωνιστικούς οδηγούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Χάμιλτον απέδειξε στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας πως μπορεί να οδηγήσει ταχύτατα εάν βρίσκεται σε αρμονία με το μονοθέσιό του, καθώς κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση.

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press media