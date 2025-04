Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με τη νίκη μπροστά από τον αδερφό του Άλεξ. Ο Πέκο Μπανάια συνέχισε με χαμηλές πτήσεις.

Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Lenovo κατέκτησε τη νίκη στο sprint του Grand Prix του Κατάρ, κερδίζοντας τη μάχη με τον αδερφό του Άλεξ και επανακτώντας την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα του MotoGP για το 2025. Ήταν το έκτο φετινό 1-2 για τους αδερφούς Μάρκεθ, που οδηγούν τη βαθμολογία με μόλις δύο βαθμούς να τους χωρίζουν.

Η εκκίνηση ήταν έντονη, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha να απειλεί προσωρινά τον Άλεξ Μάρκεθ για τη δεύτερη θέση. Ο Ισπανός απάντησε άμεσα και προσπάθησε να επιτεθεί στον Μαρκ στην πρώτη στροφή του δεύτερου γύρου, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τη γραμμή και επέστρεψε τη θέση. Από εκεί και πέρα, ο Μαρκ διαχειρίστηκε τον αγώνα και τερμάτισε με διαφορά 1,6 δευτερολέπτων.

Πιο πίσω, ο Φράνκο Μορμπιντέλι (VR46) έδειξε ικανός να αμφισβητήσει τη δυναστεία των Μάρκεθ, περνώντας τον Κουαρταραρό για την τρίτη θέση στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει τον ρυθμό και στο τέλος ασχολήθηκε περισσότερο με την άμυνά του.

Στον τελευταίο γύρο, η πίεση προς τον Μορμπιντέλι αυξήθηκε κατακόρυφα, όχι μόνο από τον Κουαρταραρό αλλά και από τον εντυπωσιακό rookie Φερμίν Αλντεγέρ (τον ταχύτερο στις τελευταίες στροφές του αγώνα) και τον ομόσταβλό του στη VR46, Φάμπιο Ντι Τζαντονίκιο. Ο Κουαρταραρό έκανε λάθος στην τελευταία στροφή, επιτρέποντας στον Αλντεγέρ να περάσει τέταρτος — η καλύτερη επίδοση της καριέρας του — ενώ ο Ντι Τζαντονίκιο τερμάτισε έκτος.

WHAT A PROGRESSION FROM ALDEGUER! Up to P5 now 🔥#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/QoD6uOui9T