Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Λουσέιλ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Κατάρ του MotoGP με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Η διαδικασία διάρκειας μίας ώρας ήταν κρίσιμης σημασίας, μιας και όρισαν τα γκρουπ των Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Κατάρ ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 Ducati. O Ιταλός στα τελευταία λεπτά της 60λεπτης διαδικασίας σημείωσε το 1:50,830 και πήρε την 1η θέση πλησιάζοντας το ρεκόρ πίστας. Δεύτερος ήταν ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, με τη διαφορά του από τον συμπατριώτη του να είναι 0,145 δλ.

Στην 3η θέση ήταν μόλις ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος υποχώρησε από την κορυφή σε σύγκριση με το απογευματινό FP1. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν στην 4η θέση, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing έκανε το 1-2-3-4-5 για την Ducati.

Εντυπωσιακός ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος πήρε την 6η θέση με έναν πολύ καλό χρόνο, 0,463 δλ μακριά από την κορυφή και ξεπέρασε τις KTM των Πέδρο Ακόστα και Μάβερικ Βινιάλες. Ο rooki Φερμίν Αλντεγκέρ έκανε επίσης μια εντυπωσιακή εμφάνιση και πήρε την 9η θέση. Ο Ζοάν Ζαρκό με έναν φοβερό γύρο στο τέλος πήρε τη 10η θέση και την απευθείας πρόκριση στο Q2 πετώντας εκτός του Άλεξ Ρινς της Yamaha.

A great lap indeed by Quartararo! He wrestles his way back into the top 10 📈#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/IGniqulc2a April 11, 2025

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Aprilia στο απογευματινό σκέλος, με τους Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μαρτίν να είναι στις θέσεις 19 και 20.

P20 for @88jorgemartin on a first tough day of his 2025 campaign#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/IBhaa9XCpx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 11, 2025

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 15:00 ώρα Ελλάδος, ενώ στις 15:40 ώρα Ελλάδος ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Michelin/X