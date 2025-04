O Μαρκ Μάρκεθ με Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Λουσέιλ.

Το Grand Prix Κατάρ, ο τέταρτος αγώνας του MotoGP στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Οι αναβάτες στα πρώτα 45 λεπτά του αγωνιστικού τριημέρου έκαναν τους πρώτους αναγνωριστικούς τους γύρους στην πίστα της Λουσέιλ και μάζεψαν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse. O Ισπανός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:52,288 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιανανόνιο της VR46, με τον Ιταλό να είναι μισό δευτερόλεπτο μακρια από την κορυφή. Τρίτος ήταν ο Πέκο Μπανάια με τη δεύτερη εργοστασιακή GP25 της Ducati, με τη διαφορά του από τον teammate του να είναι στα 0,583 δλ.

Ο Άλεξ Μάρκεθ έκανε το 1-2-3-4 για την Ducati, ενώ 5ος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες σε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Ο Φράνκο Μορμπιντέλο ήταν 6ος μπροστά από τον εντυπωσιακό Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο ταχύτερος αναβάτης της Honda ήταν ο Τζοάν Μιρ στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Μάρκο Μπετζέκι με Aprilia και Πέδρο Ακόστα με KTM.

