Με αφορμή τις αποφάσεις των αγωνοδικών που προκάλεσαν σάλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, οδηγοί και FIA συζήτησαν για το μέλλον των αγώνων.

Η FIA εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ με τους οδηγούς της Formula 1. Αποκλειστικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούν οι αγωνοδίκες για την αξιολόγηση των συμβάντων εντός πίστας.

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν θα υπάρξουν άμεσες αλλαγές στο έγγραφο των οδηγιών οδήγησης για τους τελευταίους δύο αγώνες της σεζόν. Οι συστάσεις προς τους αγωνοδίκες παραμένουν ως έχουν, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025.

Η συνάντηση, που είχε προαναγγελθεί εδώ και εβδομάδες, έγινε την Πέμπτη το βράδυ στο περιθώριο του GP Κατάρ. Όπως ήταν λογικό η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πρότυπα οδήγησης τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις μέσα στη χρονιά λόγω σειράς αμφιλεγόμενων αποφάσεων.

Οι αντιρρήσεις των οδηγών

Οι κατευθυντήριες γραμμές θεσπίστηκαν «μυστικά» το 2022 με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια στις αποφάσεις των αγωνοδικών. Αρχές του 2024 το έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας, ωστόσο πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι εφαρμόζεται υπερβολικά «κατά γράμμα» χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες μάχης. Ουσιαστικά οι κατευθυντήριες γραμμές λειτούργησαν με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από το λόγο που δημιουργήθηκαν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari χαρακτηριστικά ανέφερε πριν τη συνάντηση: «Σήμερα, ακολουθούμε απόλυτα το βιβλίο κανονισμών. Αυτό κάνει πολύ δύσκολη την εφαρμογή της κοινής λογικής σε συγκεκριμένες καταστάσεις».

At Zandvoort, in the Lawson-Sainz incident, the driver who was not at fault was penalized

At Monza, in the Bearman-Sainz incident, the driver who was not at fault was penalized again



The guidelines are destroying this sportpic.twitter.com/BDuJBwj5kr — Holiness (@F1BigData) September 8, 2025

Ποια συμβάντα μπήκαν στο μικροσκόπιο

Στην ανακοίνωση της, η FIA κάνει λόγο για «ειλικρινή, ανοιχτή και συναδελφική» συζήτηση, αναφέροντας πέντε περιστατικά που εξετάστηκαν:

Το συμβάν Αντονέλι – Πιάστρι – Λεκλέρ στο Ίντερλαγκος, όπου η ποινή 10 δλ στον Αυστραλό θεωρήθηκε από τους οδηγούς που τη σχολίασαν ως παράλογη, παρά το ότι ευθυγραμμιζόταν με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Το ατύχημα Σάινθ – Λόσον στο Ζάντβορτ, για το οποίο ο Σάινθ τιμωρήθηκε αλλά η Williams δικαιώθηκε στην ένσταση.

Η σύγκρουση Μπέρμαν – Σάινθ στη Μόντσα, όπου ο Μπέαρμαν έλαβε ποινή.

Το συμβάν Λεκλέρ – Φερστάπεν στο Μεξικό, σχετικά με το αθέμιτο πλεονέκτημα που παίρνει ένας οδηγός όταν βγαίνει εκτός πίστας.

Το προσπέρασμα Νόρις – Λεκλέρ στο Τέξας, που άνοιξε συζήτηση για το αν ένα προσπέρασμα που ολοκληρώνεται εκτός πίστας πρέπει να θεωρείται παράβαση.

Las directrices para juzgar los incidentes están acabando con la espontaneidad de las luchas por posición en la F1. 10 segundos a Piastri por esto me parece un error. Se los ha ganado por intentar evitar el choque cuando Antonelli empieza a cerrarse. #f1 pic.twitter.com/6rs0OVz8ZE November 9, 2025

Κοινός παρονομαστής των ενστάσεων: η υπερβολικά αυστηρή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που ωθεί τους οδηγούς να «βουτάνε μέχρι το apex» για να μείνουν εντός του ορισμού. Οι οδηγοί υποστηρίζουν πως αυτή η λογική δεν συμβαδίζει με τις αρχές των αγώνων ταχύτητας.

Ποια ήταν τα συμπεράσματα

Αν και δεν λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις για αλλαγές, η FIA τόνισε ότι η ανάλυση των ομάδων επιβεβαιώνει πως οι υπάρχουσες οδηγίες έχουν ενισχύσει τη συνοχή στις ποινές. Σημείωσε επίσης ότι η τωρινή εκδοχή είχε συμφωνηθεί με την ένωση των οδηγών GPDA. Το γεγονός αυτό φρόντισε να υπενθυμίσει η ομοσπονδία.

It's a CRAZY first corner on the first lap in Mexico! 😱



Here's how it unfolded... 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/QOJfaKmusg October 26, 2025

Ωστόσο, προέκυψαν τέσσερα βασικά συμπεράσματα:

Προτίμηση οι αποφάσεις να λαμβάνονται μετά τον αγώνα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλήρη, ώστε να ακούγεται και η άποψη των οδηγών.

Αναγνώριση ότι οι οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανό σενάριο, άρα υπάρχει ανάγκη για έμπειρο οδηγό-αγωνοδίκη σε κάθε πάνελ.

Έμφαση στον σεβασμό των κίτρινων σημαιών και εξέταση επιπλέον μέτρων ασφάλειας.

Επανεξέταση των διαδικασιών μπλε σημαιών, με πιθανή προσθήκη λεπτομερειών σχετικά με τις υποχρεώσεις των οδηγών που δέχονται γύρο.

Παρά το ότι αρκετοί οδηγοί ζητούν μόνιμους επαγγελματίες αγωνοδίκες, η FIA δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα, κάτι που πιθανόν να σημαίνει ότι το ζήτημα του κόστους παραμένει άλυτο.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας, του αγώνα που έβαλε εκ νέου φωτιά στο πρωτάθλημα