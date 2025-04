Έξαλλοι οι Ουρουγουανοί με τον Κολαπίντο: «Η Ουρουγουάη είναι σαν επαρχία της Αργεντινής, ο Καβάνι είναι Αργεντινός»

«Ορισμένες φορές δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τις συνέπειες από τις βλακείες που λέω», δικαιολογήθηκε ο οδηγός της Formula 1, μετά τις έντονες αντιδράσεις.

«Διπλωματικό επεισόδιο» έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ο Φράνκο Κολαπίντο με απαξιωτικές δηλώσεις του για την Ουρουγουάη και τους κατοίκους της χώρας. Ο 21χρονος Αργεντίνος, αναπληρωματικός οδηγός της Alpine F1, εμφανίστηκε σε podcast και σχολίασε αρνητικά την Ουρουγουάη και τους Ουρουγουανούς.

«Η Ουρουγουάη είναι σαν επαρχία της Αργεντινής. Ακόμα και ο Καβάνι είναι Αργεντινός, μιλάει αργεντίνικα. Αγαπώ την Ουρουγουάη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι Αργεντινοί από Ουρουγουανοί στη χώρα», δήλωσε ο Κολαπίντο που αγωνίστηκε πέρυσι σε 9 Grand Prix της Formula 1 με την Williams.

Ο νεαρός οδηγός συνέχισε: «Αν κάποιος ανακάλυψε κάτι στην Ουρουγουάη, μετά το έφερε στην Αργεντινή και κατέληξε να είναι αργεντίνικο. Δεν ανακάλυψαν τίποτα, ούτε το τσάι ματέ (σ.σ. το εθνικό ρόφημα της Ουρουγουάης. Έχουν αντιγράψει τα πάντα».

Ο Κολαπίντο αναφέρθηκε απαξιωτικά και για τον πληθυσμό της Ουρουγουάης. «Θα σου εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν πολύ λίγοι Ουρουγουανοί. Δεν ξέρω καν τον ακριβή πληθυσμό της χώρας. Πόσοι είναι, τρία εκατομμύρια;».

Franco Colapinto 💬 — "Uruguay es como una provincia argentina" — "Cavani es argentino, habla argentino" — "Uruguay me encanta pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos" — "Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y termina siendo… pic.twitter.com/rZACFJib6u

Μετά τις έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χιλιάδες εξοργισμένους Ουρουγουανούς, ο Κολαπίντο υποχρεώθηκε σε... αναδίπλωση. «Θέλω να απολογηθώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τις ανοησίες που είπα για την Ουρουγουάη. Ήταν προφανώς ένα αστείο, σε ένα χιουμοριστικό podcast με φίλους! Μερικές φορές δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τις συνέπειες από τις βλακείες που λέω. Δεν ήθελα να προβάλλω κανέναν. Με πείραζαν και εγώ τσίμπησα. Αγαπώ την Ουρουγουάη και την αγάπη που μου δώσατε πέρυσι. Αυτό που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να έχουμε καλές σχέσεις». ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

