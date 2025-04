Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πήρε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την pole position στη Σουζούκα, επικρατώντας των Νόρις και Πιάστρι.

Εκπληκτικός ο Μαξ Φερστάπεν, κέρδισε στα ίσα την McLaren και πανηγύρισε την τέταρτη συνεχή pole position στο Grand Prix Ιαπωνίας!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με έναν εκπληκτικό γύρο στο Q3, σημείωσε χρόνο 1:26.983 που ήταν κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου καλύτερος από αυτόν του Λάντο Νόρις. Τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρι, στην 4η θέση των κατατακτήριων δοκιμών βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Τζορτζ Ράσελ να σημειώνει το 2ο καλύτερο χρόνο και να μπαίνει ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren (1ος ο Πιάστρι, 3ος ο Νόρις). Ο Φερστάπεν παραπονιόταν για την πρόσφυση των εμπρός ελαστικών της RB21, σημειώνοντας τον 6ο καλύτερο χρόνο, πίσω από τις δύο Ferrari (4ος ο Λεκλέρ, 5ος ο Χάμιλτον). Ο Τσουνόντα έδειξε ότι έχει ρυθμό, με την 7η θέση στο Q1.

Ο Χατζάρ της Racing Bulls δεν μπορούσε να βολευτεί στο κόκπιτ της RB, ώστε να εστιάσει σωστά στο δρόμο. Παρά το πρόβλημα, πέρασε στο Q2 με τον 13ο χρόνο. Εκτός συνέχειας έμεινε ο Ντούχαν που έχασε πολύτιμα δεδομένα λόγω του ατυχήματος που είχε στο FP2, καθώς και οι Χούλκενμπεργκ, Μπορτολέτο, Οκόν, Στρολ.

Ο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο, με τον Ράσελ ξανά στη 2η θέση και τον Φερστάπεν να σημειώνει τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Οι Λεκλέρ - Χάμιλτον ήταν στην 5η-6η θέση, πίσω από την McLaren του Πιάστρι. Με 8.26 να απομένουν, η περίοδος διακόπηκε προσωρινά λόγω φωτιάς στα ξερά χόρτα δίπλα στην πίστα, από σπίθες που πετιούνται από τα μονοθέσια.

#JapaneseGP Q2 Grass fire being put out under the Red Flag pic.twitter.com/L1gGh9uL2c

To πρόβλημα του Χατζάρ μέσα στο μονοθέσιο της Racing Bulls φαίνεται πως διορθώθηκε, καθώς ο Γάλλος πέρασε στο Q3. Αυτοί που έμειναν εκτός ήταν οι Γκασλί, Σάινθ, Αλόνσο, Λόουσον και Τσουνόντα. O Ιάπωνας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στις πρώτες του κατατακτήριες με τη Red Bull Racing.

O Ράσελ ξεκίνησε πολύ δυνατά και με χρόνο 1:27.318 μπήκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης. Όμως οι χρόνοι βελτιώθηκαν άμεσα, με τους Πιάστρι και Φερστάπεν να περνούν στις δύο πρώτες θέσεις. Ο Λάντο Νόρις ήταν μόλις 5ος μετά την πρώτη προσπάθειά του στο Q3.

Στην τελική προσπάθεια των 10 οδηγών, ο Νόρις σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με 1:26.995, περνώντας τον Πιάστρι. Όμως ο Φερστάπεν απάντησε και με 1:26.983 πήρε την τέταρτη συνεχόμενη pole στην Ιαπωνία.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 🥇



Q3 comes to an end with an impressive lap from Verstappen clinching first position from Lando Norris!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c11rIwyDQ4