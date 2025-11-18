Δείτε μέσα από ένα βίντεο πόσο «φουσκώνει» ένας λογαριασμός ομάδας της Formula 1 εάν κάποιος οδηγός της προκαλέσει ζημιά σε ένα μονοθέσιο.

Η Formula 1 είναι το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και κατά συνέπεια το ακριβότερο του πλανήτη. Οι ομάδες ξοδεύουν κάθε χρόνο υπέρογκα ποσά ώστε να εξελίξουν και βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλα πρωταθλήματα.

Το τελευταίο που θέλουν φυσικά δεν είναι άλλο από το να προκαλούνται ζημιές στα μονοθέσιά τους. Πέρα από τη δουλειά στην οποία θα υποβληθούν οι μηχανικοί, το κόστος επισκευής είναι μεγάλο. Επιπλέον επηρεάζει και τον προϋπολογισμό της κάθε ομάδας, μιας και η Formula 1 βρίσκεται στην εποχή του budget cap και η παραμικρή ζημιά έχει επιπτώσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στο εργοστάσιο.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Πόσο κοστίζουν όμως ορισμένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός μονοθεσίου; Ο χρήστης του X “FormulaAddict” δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο προσομοιώνει ατύχημα και το κόστος ζημιάς σε: εμπρός και πίσω αεροτομή, εμπρός και πίσω ανάρτηση και δάπεδο.

Cost of an F1 crash 😩🏎️ pic.twitter.com/WtOKeW16ka — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) November 17, 2025

Η ζημιά των 475 χιλιάδων δολαρίων δεν είναι ένα μικρό ποσό αν αναλογιστούμε το πόσο εύθραυστα είναι αυτά τα κομμάτια. Αν το σασί ενός μονοθεσίου πάθει ζημιά τότε ο λογαριασμός αυξάνεται έως και ένα εκατομμύριο δολάρια, ανάλογα την ομάδα.

Τα κιβώτια ταχυτήτων είναι επίσης ακριβά, καθώς κοστίζουν έως μισό εκατομμύριο δολάρια. Το πιο ακριβό εξάρτημα των μονοθεσίων της Formula 1 είναι η μονάδα ισχύος, καθώς η κάθε μία κοστίζει έως 12,5 εκατ. δολάρια.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.