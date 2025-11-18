F1 - Η νέα κολεξιόν της Ferrari για το Λας Βέγκας «καίει» περισσότερο από την έρημο της Νεβάδα

Newsroom
F1 - Η νέα κολεξιόν της Ferrari για το Λας Βέγκας «καίει» περισσότερο από την έρημο της Νεβάδα
Η νέα ενδυματολογική σειρά της ιταλικής ομάδας που λανσαρίστηκε για τον αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας έχει τιμές που… τσούζουν.

Η Ferrari παρουσίασε τη νέα της συλλογή για το Grand Prix Λας Βέγκας (21-23 Νοεμβρίου), γιορτάζοντας τα 20 χρόνια συνεργασίας με Puma και Ray-Ban.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ ποζάρουν με τη νέα σειρά, όμως για να αποκτήσει ο μέσος φίλαθλος τα ίδια κομμάτια… μάλλον χρειάζεται περισσότερο ηρωισμό απ’ ό,τι στις πίστες.

Τριψήφιο νούμερο για μία μπλούζα

Το νέο κόκκινο T-shirt, εμπνευσμένο από την αγωνιστική φόρμα που θα φορούν οι οδηγοί στο Λας Βέγκας, έρχεται με την επίσημη περιγραφή:

 

«Αυτό το T-shirt γιορτάζει τα 20 χρόνια συνεργασίας Puma – Scuderia Ferrari HP με τις εμβληματικές κόκκινες αποχρώσεις που έχουν καθορίσει την ιστορία της Ferrari».

Όμορφο, επίσημο, συλλεκτικό — αλλά με τιμή στα 115 ευρώ μπορεί να γίνει και ο πιο ακριβός… φόρος αγάπης προς τη Scuderia.

Προϊόντα «βάσανο» για το πορτοφόλι

Η σειρά Powered by Red περιλαμβάνει: παπούτσια Puma Mostro, καπέλο baseball και συλλεκτική μπλούζα. Την παράσταση κλέβουν τα Speedcat Pro Las Vegas 2025 παπούτσια, τα οποία έχουν τιμή 625 ευρώ.

Για όσους θέλουν και… μάτια Ferrari, διατίθεται ένα ειδικό μοντέλο γυαλιών στα 275 ευρώ, σε κόκκινο χρώμα Vegas.

Το αγωνιστικό κομμάτι

Πέρα από το εμπορικό κομμάτι, η Ferrari ταξιδεύει στο Λας Βέγκας αναζητώντας ανάκαμψη μετά το καταστροφικό τριήμερο στο Ιντερλάγκος. Η ιταλική ομάδα υποχώρησε στην 4η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών έπειτα από διπλή εγκατάλειψη.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Λεκλέρ: «το Λας Βέγκας μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στη Ferrari».

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Scuderia Ferrari/Χ

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 