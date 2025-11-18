Η νέα ενδυματολογική σειρά της ιταλικής ομάδας που λανσαρίστηκε για τον αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας έχει τιμές που… τσούζουν.

Η Ferrari παρουσίασε τη νέα της συλλογή για το Grand Prix Λας Βέγκας (21-23 Νοεμβρίου), γιορτάζοντας τα 20 χρόνια συνεργασίας με Puma και Ray-Ban.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ ποζάρουν με τη νέα σειρά, όμως για να αποκτήσει ο μέσος φίλαθλος τα ίδια κομμάτια… μάλλον χρειάζεται περισσότερο ηρωισμό απ’ ό,τι στις πίστες.

Special edition for a special milestone 🔴 pic.twitter.com/A7yQ5L8DqE — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 14, 2025

Τριψήφιο νούμερο για μία μπλούζα

Το νέο κόκκινο T-shirt, εμπνευσμένο από την αγωνιστική φόρμα που θα φορούν οι οδηγοί στο Λας Βέγκας, έρχεται με την επίσημη περιγραφή:

«Αυτό το T-shirt γιορτάζει τα 20 χρόνια συνεργασίας Puma – Scuderia Ferrari HP με τις εμβληματικές κόκκινες αποχρώσεις που έχουν καθορίσει την ιστορία της Ferrari».

Όμορφο, επίσημο, συλλεκτικό — αλλά με τιμή στα 115 ευρώ μπορεί να γίνει και ο πιο ακριβός… φόρος αγάπης προς τη Scuderia.

Ready and waiting 🇺🇸 pic.twitter.com/eVY0giy5ty — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 16, 2025

Προϊόντα «βάσανο» για το πορτοφόλι

Η σειρά Powered by Red περιλαμβάνει: παπούτσια Puma Mostro, καπέλο baseball και συλλεκτική μπλούζα. Την παράσταση κλέβουν τα Speedcat Pro Las Vegas 2025 παπούτσια, τα οποία έχουν τιμή 625 ευρώ.

Για όσους θέλουν και… μάτια Ferrari, διατίθεται ένα ειδικό μοντέλο γυαλιών στα 275 ευρώ, σε κόκκινο χρώμα Vegas.

PUMA & Ferrari - 20 years in the making 🔴🇺🇸 pic.twitter.com/0F3dDnwLGt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 13, 2025

Το αγωνιστικό κομμάτι

Πέρα από το εμπορικό κομμάτι, η Ferrari ταξιδεύει στο Λας Βέγκας αναζητώντας ανάκαμψη μετά το καταστροφικό τριήμερο στο Ιντερλάγκος. Η ιταλική ομάδα υποχώρησε στην 4η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών έπειτα από διπλή εγκατάλειψη.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Λεκλέρ: «το Λας Βέγκας μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στη Ferrari».