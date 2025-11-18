Έπειτα από εισήγηση της Pirelli στον αγώνα της Formula 1 στο Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δύο στάσεις στα pits.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής της Formula 1 συζητήθηκε το σενάριο επιβολής δύο υποχρεωτικών αλλαγών ελαστικών κατά τη διάρκεια των Grand Prix το 2026. Ωστόσο οι ομάδες αποφάσισαν να βάλουν στον… πάγο την ιδέα αυτή, μιας και υπήρχε φόβος πως θα είχε αρνητικό αντίκτυπο.

Όμως όπως αποδεικνύεται τα δύο υποχρεωτικά pit-stop έρχονται νωρίτερα στη ζωή μας απ’ ό,τι περιμέναμε. Η Pirelli ανακοίνωσε έναν από τους πιο αυστηρούς περιορισμούς της σεζόν για το Grand Prix του Κατάρ, θέτοντας μέγιστο όριο 25 γύρων για κάθε σετ ελαστικών σε όλο το τριήμερο. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από εκτενή ανάλυση των δεδομένων του 2024 και εγκρίθηκε από τη FIA, τη Formula 1 και τις ομάδες, με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων επιπέδων φθοράς στο απαιτητικό σιρκουί του Λουσέιλ.

Η εξήγηση γύρω από την απόφαση

Ο περιορισμός σημαίνει ότι ο αγώνας των 57 γύρων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με λιγότερες από δύο αλλαγές ελαστικών, καθώς κανένα σετ δεν καλύπτει από μόνο του τη μισή απόσταση. Αντίθετα, ο Αγώνας Σπριντ των 19 γύρων δεν επηρεάζεται, καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς pit stop.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Pirelli επισήμανε ότι: «το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, καθώς αρκετά σετ – και κυρίως το εμπρός αριστερό – είχαν φτάσει στο μέγιστο επίπεδο φθοράς πέρσι. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα υψηλά πλευρικά φορτία της πίστας, αύξησαν σημαντικά τη δομική καταπόνηση των ελαστικών».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το φετινό ζήτημα δεν σχετίζεται με το πρόβλημα του 2023, όταν τα κερμπ έκοβαν τα πλευρικά τοιχώματα. Αυτό διορθώθηκε με παρεμβάσεις σε κερμπ και ζώνες διαφυγής.

Οι γόμες που θα φέρει η Pirelli στο Κατάρ

Για μια πίστα ιδιαίτερα απαιτητική σε πλευρικά φορτία, η Pirelli επέλεξε τη σκληρότερη γκάμα της: C1 (σκληρή), C2 (μεσαία), C3 (μαλακή).

Σε τριήμερο που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, κάθε οδηγός διαθέτει δύο σετ σκληρής, τέσσερα σετ μέσης και έξι σετ μαλακής γόμας για όλο το τριήμερο.

Με χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλά πλευρικά φορτία και ιστορικά αυξημένη φθορά στο Λουσέιλ, το GP Κατάρ προμηνύεται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ομάδες. Η διαχείριση ελαστικών και η σωστή χρονική στιγμή των pit-stops αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.