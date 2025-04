H τρέλα δεν πάει στα... βουνά αλλά στην πίστα της Σουζούκα, όπου μάλλον βρέθηκε ο πιο φανατικός φίλος της Ferrari και του Χάμιλτον.

Μία έκπληξη περίμενε τον Λούις Χάμιλτον την Παρασκευή στη Σουζούκα. Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, είδε στη fan zone της πίστας έναν οπαδό της ιταλικής ομάδας να έχει κόψει και βάζει τα μαλλιά του στα χρώματα του κράνους του επτάκις πρωταθλητή της Formula 1.

Ο Βασέρ προσκάλεσε τον Ιάπωνα στο γκαράζ της ομάδας για να συναντήσει το ίνδαλμά του. «Τρελό, άρρωστο», σχολίασε ο έκπληκτος Χάμιλτον όταν είδε το κεφάλι του φιλάθλου να έχει μέχρι και τους χορηγούς που υπάρχουν στο κίτρινο κράνος του!

When Fred spots your hair masterpiece in the fan zone and brings you into the garage 😂 pic.twitter.com/yEmvnnzPhc