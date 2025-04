Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχθηκε πως η Red Bull Racing δεν είναι ακόμα έτοιμη για τη μάχη στο Grand Prix Ιαπωνίας, καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπισε ήταν πολλά.

Μόλις στον τρίτο αγώνα της σεζόν η Red Bull Racing έγινε η πρώτη ομάδα από τους «Big 4» της Formula 1 που παρουσίασε αναβαθμίσεις. Η αυστριακή ομάδα προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή ώστε να επιστρέψει στις επιτυχίες, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας οι «ταύροι» θέλουν να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου με την αναβαθμισμένη RB21, ώστε να έχουν ένα τέλειο τριήμερο στον τελευταίο αγώνα στη Σουζούκα με τους κινητήρες της Honda. Η πραγματικότητα για τη Red Bull είναι πολύ διαφορετική και ο Μαξ Φερστάπεν είδε την άσχημη πλευρά της την Παρασκευή.

Ο Φερστάπεν έκανε τον απολογισμό της πρώτης ημέρας στη Σουζούκα και δεν ήταν χαρούμενος. Ο Ολλανδός παραδέχθηκε πως δεν έκανε όσους γύρους θα ήθελε και αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά την προετοιμασία του για τη συνέχεια του τριημέρου.

«Με τόσες κόκκινες σημαίες, επικρατούσε χάος. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα που είχαμε σχεδιάσει, γεγονός που έκανε την ημέρα πιο δύσκολη απ’ ό,τι περιμέναμε», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

