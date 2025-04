O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη μαγευτική Σουζούκα.

Η δράση στο Grand Prix Ιαπωνίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP2 διάρκειας 60 λεπτών. Ομάδες και οδηγοί προσπάθησαν να συνεχίσουν τα προγράμματά τους, όμως οι τέσσερις κόκκινες σημαίες δεν τους το επέτρεψαν στο βαθμό που θα ήθελαν.

Ως αποτέλεσμα καμία ομάδα δεν πήρε τα δεδομένα που ήθελε τόσο στον ένα γύρο όσο και στο ρυθμό αγώνα.

Η McLaren είναι το σημείο αναφοράς

Ταχύτερος στο FP2 του GP Ιαπωνίας ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:28,114 με τη μεαλακή γόμα ελαστικών και ξεπέρασε τον teammate του, Λάντο Νόρις για 0,049 δλ. Τρίτος ήταν ο εντυπωσιακός Ισάκ Χατζάρ της Racing Bulls, o οποίος έκανε μία φοβερή προσπάθεια στο τέλος του FP2 με λίγα καύσιμα και ήταν ο ταχύτερος «ταύρος» της ημέρας.

Η Ferrari έχει ρυθμό, ερωτηματικό η Red Bull

Ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari SF-25 ήταν στην 4η θέση της κατάταξης όντας 0,430 δλ μακριά από την κορυφή. Ο Βρετανός δεν βγήκε στο τέλος της διαδικασίας για νέο γρήγορο γύρο. Πίσω του ήταν ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος είχε την καλύτερη Παρασκευή του στο 2025.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός για τη Mercedes-AMG στην 6η θέση ξεπερνώντας τον Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-25. O Μαξ Φερστάπεν είχε έντονα παράπονα από το μονοθέσιό του και ήταν μόλις στην 8η θέση, με τη διαφορά του από τις McLaren να είναι στο μισό δευτερόλεπτο και στο FP2.

O Πιέρ Γκασλί της Alpine ήταν στην 9η θέση της κατάταξης, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ της Williams.

Κόκκινες σημαίες με το… τσουβάλι

Μόλις στο 8ο λεπτό του FP2 η κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση στη Σουζούκα. Ο Τζακ Ντούχαν είχε πρόσκρουση με τα προστατευτικά ελαστικά στη στροφή 1 προκαλώντας τεράστια ζημιά στο μονοθέσιό του.

A huge impact for Jack Doohan at Turn 1 😲



Doohan is OK and out of the car #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/E0eyamwiVj — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Η δεύτερη κόκκινη σημαία ήταν αποτέλεσμα εξόδου του Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός πάτησε το γρασίδι οδεύοντας στη στροφή Ντέγκνερ 1 και το μονοθέσιό του αποσταθεροποιήθηκε, βγήκε εκτός πίστας και κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

Η τρίτη κόκκινη σημαία της διαδικασίας έκανε την εμφάνισή της με 13 λεπτά για το τέλος του FP2. O λόγος ήταν φωτιά που είχε πάρει το γρασίδι στη στροφή 8. Ευτυχώς οι άνθρωποι της πίστας την έσβησαν άμεσα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο εμφανίστηκε η τέταρτη κόκκινη σημαία με περίπου 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του FP2.

Red flag deployed 🔴



A small grass fire beside the circuit is currently being extinguished#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OomAusRYH5 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 05:30 ώρα Ελλάδος με το FP3 διάρκειας μίας ώρας. Με δεδομένο πως είχαν περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας την Παρασκευή, η συνέχεια του τριημέρου θα είναι απρόβλεπτη. Η μάχη για την pole position είναι προγραμματισμένη για τις 09:00 ώρα Ελλάδος το πρωί του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP2 GP Ιαπωνίας

Φωτογραφίες: McLaren F1/X