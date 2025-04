Η FIA και οι ομάδες της Formula 1 στο Μπαχρέιν θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στους V10 κινητήρες.

Οι φήμες και οι αναφορές περί επιστροφή της Formula 1 σε κινητήρες V10 φαίνεται πως παίρνουν «σάρκα και οστά». Η FIA έχει προγραμματίσει συνάντηση με τους κατασκευαστές κινητήρων του σπορ για να συζητήσουν την πιθανή επιστροφή των κινητήρων V10, σύμφωνα με πληροφορίες του motorsport.com.

Juan Pablo Montoya (Williams) and Michael Schumacher (Ferrari) onboard battle at 2003 European GP (Nurburgring), which sees the German spin! #F1 pic.twitter.com/4X8OnI2YhK

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, επιβεβαίωσε ότι η ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναφοράς αυτής της εμβληματικής φόρμουλας κινητήρων που έχει συνδεθεί με την πρόσφατη ιστορία του σπορ. Μπορεί να μην έχει κατατεθεί ακόμη συγκεκριμένη πρόταση, όμως ο Τομπάζης δεν απέκλεισε την πιθανότητα επιστροφής των V10 πριν από το 2031, όταν αλλάξει ο κύκλος των κανονισμών που ξεκινά το 2026.

Στο περιθώριο του Grand Prix Κίνας, ο Τομπάζης είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε είναι: «Θα χρειαστούμε τρία ή τέσσερα χρόνια για να πάμε σε διαφορετικό τύπο μονάδας ισχύος; Αυτό είναι το νούμερο ένα ερώτημα. Αυτό έχει σημασία μακροπρόθεσμα για το άθλημα. Εάν η απάντηση σε αυτό είναι ναι, τότε υπάρχει η δεύτερη ερώτηση: Τι κάνουμε στο ενδιάμεσο;. Αυτή είναι σίγουρα μια δευτερεύουσα ερώτηση σε σύγκριση με την αρχική. Για το 2026 το πλοίο έχει σαλπάρει. Θα επιδιώξουμε να είμαστε δίκαιοι με τρόπο που να σέβεται όλους συμμετέχοντες στην F1. Οι κατασκευαστές επενδύουν χρήματα, αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην τελική απόφαση».

An unbelievable move from Fernando Alonso back in 2005! 🤯 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OZb5viQqTd

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, η FIA έχει προγραμματίσει συνάντηση με όλους τους τρέχοντες κατασκευαστές κινητήρων της F1 για την Παρασκευή του επερχόμενου Grand Prix στο Μπαχρέιν (11-13 Απριλίου). Αν και η ακριβής ατζέντα παραμένει άγνωστη προς το παρόν, αναμένεται να αξιολογηθεί αν υπάρχει επαρκής υποστήριξη μεταξύ των κατασκευαστών για μια επιστροφή στους κινητήρες V10.

Τη στήριξη στο σενάριο επιστροφής των V10 κινητήρων έχει εκφράσει ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Ωστόσο αυτή που έχει τεθεί ενάντια στην τακτική αυτή είναι η Audi, η οποία τόνισε πως οι κανονισμοί των πιο ξηλεκτρισμένων κινητήρων του 2026, είναι ο βασικός λόγος για την είσοδό της στη Formula 1, σε συνδυασμό εξαγοράς ομάδας του grid (σ.σ. Sauber).

2004 SPAIN



Michael Schumacher's pole lap in his Ferrari F2004 at the reconfigured Circuit de Catalunya- the straight heading towards La Caixa was shortened, reducing the circuit length by 103 metres #F1 #KeepFightingMichael pic.twitter.com/Yd1z32SkXz