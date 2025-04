«Είχα αρχίσει να προετοιμάζομαι για το Grand Prix Ιαπωνίας, όταν μου τηλεφώνησαν και μου ανακοίνωσαν την απόφαση», δήλωσε ο 23χρονος οδηγός της Formula 1.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας (4-6 Απριλίου) θα δούμε τον Γιούκι Τσουνόντα με την αγωνιστική φόρμα της Red Bull Racing και τον Λίαμ Λόσον με αυτή της Racing Bulls. Ο Νεοζηλανδός οδηγός «υποβιβάστηκε» μετά τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν στη Formula 1, στους οποίους δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί.

Ο Λόσον ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αν η απόφαση της Red Bull του παρουσιάστηκε ως οριστική ή του δόθηκαν εξηγήσεις. «Θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο ένα τετελεσμένο γεγονός. Έφυγα από την Κίνα, αρχίζοντας την προετοιμασία μου για το Grand Prix Ιαπωνίας. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, στο οποίο μου είπαν τι θα συμβεί».

Q: (Margot Laffite – Canal+) Question for Liam. Can you talk us through the way the situation was presented to you? Was it like a done deal, or was it explained, justified?



LL: It was more of a done deal, I would say. #JapaneseGP #VCARB #F1 pic.twitter.com/Ng0LjWigwl