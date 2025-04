Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και τη μαγευτική πίστα της Σουζούκα.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 4-6 Απριλίου. Η πίστα της Σουζούκα θα φιλοξενήσει φέτος τον τρίτο αγώνα της σεζόν και σηματοδοτεί το ξεκίνημα του πρώτου triple header στο 2025.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τους αγώνες στην Ιαπωνία έτσι και φέτος, μας περιμένει πρωινό ξύπνημα.

WE'RE RACING THIS WEEK! 😎



The Japanese Grand Prix is next up on the calendar 🇯🇵#F1 pic.twitter.com/G9VCT3SrOu — Formula 1 (@F1) March 31, 2025

Ας γνωρίσουμε την πίστα της Σουζούκα

H διαδρομή της Σουζούκα ανήκει στη Honda και κατασκευάστηκε το 1962 ως πίστα δοκιμών της ιαπωνικής μάρκας. Μπορεί να έχει πλούσια ιστορία, ωστόσο εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1987. Εκεί έχουν κριθεί πολλοί τίτλοι τα τελευταία χρόνια, με τελευταία περίπτωση να είναι του Μαξ Φερστάπεν το 2022.

Η πίστα έχει μήκος 5.807 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Μαζί με το Μονακό, είναι οι μοναδικές πίστες που διαθέτουν μόλις μία ζώνη DRS. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 53 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6 στο σύνολο, ενώ νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2019 με χρόνο 1:30,983.

Από τους 34 αγώνες που έχουν διεξαχθεί στη Σουζούκα, τους 29 τους έχει κερδίσει ο οδηγός που ξεκίνησε από την πρώτη σειρά της εκκίνησης και 18 φορές έχει κερδίσει οδηγός από την pole position.

Suzuka. More than just a circuit; an arena for some of F1's most timeless, unforgettable moments



Surely, none rank higher than the skirmish between team mates Alain Prost and Ayrton Senna, and the crescendo of the 1989 title fight...#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/DB9qewb7ax — Formula 1 (@F1) March 31, 2025

Η McLaren έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχουν κερδίσει τα δύο πρώτα Grand Prix της σεζόν και δείχνουν να είναι ο κυρίαρχος συνδυασμός στο πρώτο μέρος της χρονιάς. Στο GP Κίνας έκαναν μάλιστα το 1-2, το οποίο ήταν το 50ο στην ιστορία της McLaren στη Formula 1.

Οι Mercedes, Red Bull και Ferrari προσπαθούν να βρουν τρόπο να την πιάσουν σε απόδοση, όμως έχει η κάθε μία τα δικά της προβλήματα να λύσει πρώτα. Μεγάλο ρόλο θα παίξει ποιες ομάδες θα έχουν αναβαθμίσεις και τι αναβαθμίσεις θα είναι αυτές.

Still the only Japanese driver to score a home podium in the 21st century - Kamui Kobayashi! 👏🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/6QxzWSZbUr — Formula 1 (@F1) April 2, 2025

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ιαπωνία. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες ελαστικών από την γκάμα της ιταλικής φίρμας. Η ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά της Σουζούκα αναμένεται να μας προσφέρουν αγώνα δύο pit-stop.

Η τηλεοπτική μετάδοση

To GP Ιαπωνίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

Photo finish 📸



Sebastian Vettel and Fernando Alonso battled right to the line in 2022 🙌#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/gbiluUn9yD April 2, 2025

Πρόγραμμα Grand Prix Ιαπωνίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 4 Απριλίου

05:30-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 5 Απριλίου

05:30-06:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 6 Απριλίου

08:00 – Αγώνας (LIVE)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν στη Formula 1.

