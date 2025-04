Στο εργοστάσιο της αυστριακής ομάδες έγιναν πολλές συσκέψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα και ορισμένες από αυτές καθόρισαν τη συνέχεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Δεν είναι μυστικό πως το 2025 δεν έχει ξεκινήσει καλά για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα για πρώτη φορά μετά το 2020 δεν κέρδισε σε έναν από τους δύο πρώτους αγώνες της χρονιάς, με την RB21 να είναι πίσω από τον ανταγωνισμό.

Ο Μαξ Φερστάπεν μετράει μία 2η και μία 4η θέση στα Grand Prix Αυστραλίας και Κίνας, όμως στη βαθμολογία οδηγών βρίσκεται στη 2η θέση. Ο Ολλανδός γνωρίζει πως το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο από τα προηγούμενα και αυτό το έχουν καταλάβει και στην ομάδα του Μίλτον Κινς.

