Ο Ιταλός της Ducati «κληρονόμησε» στο Τέξας μια πολύ σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα και για την ψυχολογία του.

Το GP ΗΠΑ, ο τρίτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν γεμάτος ανατροπές, πριν και μετά την εκκίνησή του. Το ερώτημα όλο το Σαββατοκύριακο ήταν ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Μαρκ Μάρκεθ στο Όστιν και η απάντηση δόθηκε στον 9ο γύρο του αγώνα: ο ίδιος ο Μαρκ Μάρκεθ, που είχε πτώση ενώ βρισκόταν με άνεση στην πρώτη θέση. Έτσι, ο μεγάλος νικητής στις ΗΠΑ ήταν ο Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati, που ήταν σαφώς ταχύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati πήρε τη 2η θέση που τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati ήταν 3ος και συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο αγώνας στο Circuit of the Americas ξεκίνησε μέσα σε ένα χάος. Ενώ ο αγώνας είχε κηρυχθεί βρεγμένος και η πλειονότητα των μοτοσικλετών βρισκόταν στο grid με βρόχινα ελαστικά, δευτερόλεπτα πριν από την εκκίνηση του γύρου προθέρμανσης, πολλοί αναβάτες έφυγαν από τη σχάρα και έτρεξαν στα pit για να πάρουν τις δεύτερες μοτοσικλέτες τους. Το έναυσμα έδωσε ο Μαρκ Μάρκεθ και αμέσως ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι αναβάτες στις τρεις πρώτες σειρές της εκκίνησης.

Looking back at this moment 👀 @marcmarquez93 wasn't sat on the bike and decided to bolt back to the pits #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1SxFj03R5u