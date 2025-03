Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν άπιαστος καις τον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Circuit of the Americas και συνέχισε το αήττητο στη φετινή σεζόν.

Δίχως να δυσκολευτεί και με μεγάλη άνεση ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. O Ισπανός είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή έως το τέλος των 10 γύρων στο Circuit of the Americas και συνέχισε το σερί του που ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος για μία ακόμη φορά τερμάτισε δεύτερος στο 2025 και αυτή τη φορά το έκανε σε μία πίστα που παραδοσιακά δεν τον βολεύει. Τρίτος ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επιθετικός στον εναρκτήριο γύρο, όμως για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τα αδέρφια Μάρκεθ. Εξαιρετικός ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος τερμάτισε 6ος δίνοντας σπουδαίες μάχες με τις Ducati της VR46.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, o Μπανάια έκανε ένα τρομερό πέταγμα και έστριψε στην 1η θέση. Ο Μ. Μάρκεθ όμως αντεπιτέθηκε και πέρασε στη στροφή 7 με τον Μπανάια να είναι κολλημένος πίσω του.

Στη στροφή 17 ο Μάρκεθ είδε τον πίσω τροχό του να σπινιάρει και παραλίγο να πέσει. Ευτυχώς ο Μπανάια κατάφερε να τον αποφύγει με μία ενστικτώδη κίνηση. Αυτό δεν βγήκε σε καλό στον Ιταλό, καθώς έπεσε πίσω από τον Α. Μάρκεθ στη στροφή 20. Ο Κουαρταραρό της Yamaha είχε έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο και είχε σκαρφαλώσει στην 4η θέση και πίεζε τον Μπανάια.

Πίσω τους ήταν οι Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μιρ, Ακόστα, Βινιάλες και Μαρίνι.

Στον 4ο γύρο ο Μ. Μάρκεθ είχε ανοίξει τη διαφορά από τον αδερφό του σχεδόν στο δευτερόλεπτο. Ο Κουαρταραρό είχε μία πολύ τρομακτική στιγμή στη στροφή 15 γλιτώνοντας πτώση, όμως έχασε θέση από τον Μορμπιντέλι. Πιο πίσω οι Βινιάλες και Ακόστα έδιναν μάχη για την 8η θέση. Στον 5ο γύρο ο Μιρ από την 7η θέση είχε πτώση στη στροφή 15.

Στους επόμενους γύρους ο Κουαρταραρό έδινε μάχη με τους αναβάτες της VR46, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να κερδίζει δύο θέσεις. Στη βαθμολογούμενη 9άδα είχε ανέβει ο Μπετζέκι στον 8ο γύρο, ενώ ο Βινιάλες εγκατέλειψε τον αγώνα.

Μέχρι το τέλος κανένας δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Μ. Μάρκεθ, ο οποίος έφτασε με άνεση στη νίκη και έκανε το 3/3 στα σπριντ στο 2025. Ο Α. Μάρκεθ πήρε τη 2η θέση και 3ος ήταν ο Μπανάια. Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μορμπιντέλι, Κουαρταραρό, Ακόστα, Μαρίνι και Ογκούρα.

H συνέχεια του τριημέρου

Το Grand Prix της Κυριακής, το οποίο θα έχει διάρκεια 20 γύρους είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα MotoGP, ΗΠΑ Σπριντ

Φωτογραφίες: Ducati