Ο Βρετανός διεκδικητής του φετινού τίτλου της Formula 1 δήλωσε πως η αναγέννηση της Red Bull Racing στα τελευταία Grand Prix είναι κάτι που περίμενε.

Μετά το Grand Prix Ολλανδίας, ο Μαξ Φερστάπεν βρισκόταν 104 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας της Formula 1. Ωστόσο, με τέσσερις αγώνες να απομένουν, η διαφορά έχει μειωθεί στους 36 βαθμούς, χάρη στις αναβαθμίσεις και τη συνεχή εξέλιξη της RB21.

Η Red Bull διατήρησε την ανάπτυξη του μονοθεσίου της για περισσότερο διάστημα σε σχέση με τη McLaren, ενώ βελτίωσε και την κατανόηση της συμπεριφοράς του μονοθεσίου. Αυτό σύμφωνα με τον αγωνιστικό σύμβουλο της αυστριακής ομάδας, Χέλμουτ Μάρκο, συνδέεται με τη ρύθμιση ύψους και το πάτωμα που παρουσιάστηκε στη Μόντσα.

Drifting into the final few minutes of FP2, Max Verstappen style 😮‍💨💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lHHBo1KRe2 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Ο Νόρις δεν εκπλήσσεται εύκολα

Παρά το γεγονός ότι η πρόοδος της Red Bull εντυπωσίασε το paddock, ο Λάντο Νόρις παραδέχθηκε ότι δεν εξεπλάγη καθόλου. Στο περιθώριο του GP Μεξικού, ο Βρετανός δήλωσε:

«Όχι δεν είμαι έκπληκτος. Έχουν κερδίσει τα τελευταία δύο Πρωταθλήματα Κατασκευαστών πριν από εμάς. Έχουν μερικούς από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στη Formula 1, έχουν κατακτήσει πολλούς τίτλους και ποτέ δεν ήταν κακοί. Απλώς δεν ήταν τόσο μπροστά όσο συνήθως».

Ο Νόρις πρόσθεσε πως η Red Bull ήταν γρήγορη όλη τη χρονιά, παρά τις δηλώσεις περί δυσκολιών: «Ο Μάξ είχε πολλές pole positions φέτος• δεν μπορείς να πεις ότι ήταν “κακοί”».

Πίστη στο πρωτάθλημα

Παρά την ανάκαμψη της Red Bull, ο Νόρις συνεχίζει να τερματίζει μπροστά από τον Πιάστρι και πλέον τον έχει περάσει στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Αυτό του δίνει, όπως λέει, νέα πίστη στη μάχη του τίτλου, παρότι αναγνωρίζει πως η αποστολή του είναι δύσκολη: «Πιστεύω 100% ότι μπορώ να γίνω Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση απ’ ό,τι πέρσι, αν και δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητές μου είναι μεγαλύτερες. Ο Πιάστρι έχει βελτιωθεί πολύ, και ο Φερστάπεν είναι τετράκις Πρωταθλητής. Δεν περιμένω τίποτα εύκολο».