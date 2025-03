O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position στο Circuit of the Americas και έχει μεγάλο πλεονέκτημα για τους αγώνες που ακολουθούν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP δεν μπορούσαν να έχουν άλλο πρωταγωνιστή από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Ducati δεν είχε αντίπαλο στη διαδικασία του Q2 και με το 2:01,088 πήρε την τρίτη διαδοχική pole position στο 2025.

Δεύτερος ήταν ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος είδε αρχικά τον καλύτερο χρόνο του να διαγράφεται, όμως μετά από επανεξέταση της Διεύθυνσης Αγώνα το 2:01,189 εν τέλει μέτρησε. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισό του Q1 η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της και η διαδικασία διεκόπη. Ο λόγος ήταν η πτώση του Ραούλ Φερνάντεθ στη στροφή 10 που προκάλεσε ζημιά στους προστατευτικούς φράκτες. Μέχρι εκείνο το σημείο κανένας αναβάτης δεν είχε συμπληρώσει χρονομετρημένη προσπάθεια. Πολλά ήταν τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών, όμως μόλις 2 μπορούσαν να περάσουν.

Στα τελευταία λεπτά η δράση συνεχίστηκε και οι αναβάτες είχαν δύο με τρεις προσπάθειες να κάνουν, ανάλογα το πόσο άντεχαν τα ελαστικά τους. Αυτοί που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση ήταν οι Λούκα Μαρίνι με Honda και Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha.

That's it for Q1! @Luca_Marini_97 (with the fastest lap of the weekend so far) and Fabio Quartararo are bound for Q2 ✅#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/lcLL9HBdcs