Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στο Circuit of the Americas.

Η πρώτη ημέρα του Grand Prix ΗΠΑ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP ολοκληρώθηκε με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής. Η πίστα Circuit of the Americas στέγνωσε το απόγευμα της Παρασκευής στο Τέξας και οι αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να πιέσουν τις μοτοσικλέτες τους με σλικ ελαστικά.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος έδειξε να είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ισπανός στο τέλος της διαδικασίας έγραψε το 2:02,929 και πήρε την 1η θέση και μάλιστα με άνεση. Στη 2η θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, με τον Ιταλό να είναι 0,736 δλ πιο αργός από τον Μ. Μάρκεθ. Τρίτος ήταν ο έτερος αναβάτης της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας στις τελευταίες θέσεις.

2:02.929 🔴 @marcmarquez93 wraps up another Practice on top! #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/RyQ3pKUE84